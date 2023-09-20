الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 10 آلاف طن و547 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 547 شاحنة و63 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 184 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 363 شاحنة و41 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل  فيما استقبل  الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة النوى إكسبريس متجهة إلى جدة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 935 راكبا بموانيها.
 

قادمة من أوروبا.. 13 رحلة طيران دولية تصل مرسى علم اليوم

 

في سياق آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء، 13 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بعملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول أوروبية.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات ميناء سفاجا ميناء نويبع مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران

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