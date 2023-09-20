اجتماع تنسيقي للجنة استرداد أراضي الدولة في أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام بترأس الاجتماع التنسيقى للجنة استرداد أراضى الدولة، وهو الذى يأتى بناءا على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أثناء اجتماعه الأخير بالمحافظين فى سبتمبر الجارى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وحقوق الدولة والشعب فى أراضيه، ووفقاً لرؤية مصر 2030.

تفاصيل الاجتماع

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، أنه بناءا على تكليفات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التخطيط والتنمية الاقتصادية والذى يشتمل على حصر مساحات الكتل العمرانية، ورسم خرائط الأساس وتحديد الإحداثيات الخاصة بالموقع من خلال منصة "منظومة بلانت" المتصلة بالأقمار الصناعية والمصممة بالذكاء الاصطناعى.

ولفتت إلى أن هذه المنظومة خاصة بمحافظة أسوان وتهدف إلى تحديد مناطق الإحداثيات الخاصة بمواقع التعدى والإزالات، وآليات البحث المتعددة من حيث التاريخ ونوع التعدى والإجراءات التى يتم اتخاذها لاسترداد أراضى الدولة، وتم تكليف وحدة البنية المعلوماتية المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى (GIS) لإعداد المطلوب لتسليمه للجهة المختصة، ويتم إعداد نموذج بإحداثيات كافة الحالات التى تم إزالتها خلال الموجة 21، مع تجهيز البيانات الوصفية الخاصة بالأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة السابقة.

وفى سياق آخر كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد قافلة المساعدات العينية للأسر الأولى بالرعاية والمهداه من وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، والتى تستكمل توزيع شنط المواد الغذائية لـ 20 ألف أسرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالى 100 طن مواد غذائية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تم الالتزام بالعدالة والشفافية الكاملة فى التوزيع بين المراكز والمدن وفقاً لقوائم المستفدين التى تم إعدادها بمعرفة وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج والمدرجين بكشوف تكافل وكرامة.