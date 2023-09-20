143 ألف مستفيد.. "صيف شبابنا" تختتم فعالياتها بالإسكندرية

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "صيف شبابنا" والتي نُفِذَت بجميع الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية.

وشارك في المبادرة 63 مركز شباب وما يقرب من 100 نادٍ شعبيِّ والأندية الكبرى وأندية الشركات بإجمالي 163 هيئة شبابية ورياضية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، في بيانٍ لها اليوم، إن مبادرة "صيف شبابنا" حظيت بشعبية واسعة بين الشباب، حيث وفرَّت فرصة لهم للاستفادة من عطلتهم بشكلٍ فعَّال وبناء وقتهم بطريقة مفيدة، كما ساهمت المبادرة أيضًا في تنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع السكندري وتعزيز قيم التعاون والانتماء.

143 ألف مستفيد

وأضافت "الشريف" أنه خلال المبادرة تم تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة وكذا ورش عمل لتعليم حرف يدوية وتدريبات برنامج مشواري وطور وغير، كذلك ورش عمل لأندية الفتاة والمرأة، وندوات تثقيف سياسي ومسابقات دينية ومسابقات رسم فوري ومعلومات عامة وأنشطة ترفيهية، وألعاب صغيرة ودورات تعليم إشارة وحفلات فنية، لافتة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضة، وكذا جلسات تخاطب بالمجان لذوي الهمم "قادرون باختلاف"، ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أكثر من ألف فعالية منذ انطلاق المبادرة استفاد منها مايقرب من 143 ألف مستفيد.

تعزيز دور الشباب

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وأطلق المبادرة وزير الشباب والرياضة من العاصمة الإدارية في احتفالية كبرى شاركت فيها الإسكندرية بـ 500 مشارك، حيث توفر المبادرة فرصة للشباب لقضاء عطلة صيفية مفيدة وممتعة، وتعمل على توفير برامج وأنشطة ترفيهية وتعليمية للشباب في مختلف المجالات مثل الرياضة والثقافة والفنون، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم خلال فترة العطلة الصيفية، مما يسهم في تعزيز التفوق الأكاديمي وزيادة فرص الوظائف المستقبلية للشباب.

مبادرة صيف شبابنا

مبادرة صيف شبابنا

مبادرة صيف شبابنا