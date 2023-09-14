"رياضة الإسكندرية" تستعد لإطلاق مبادرة "لبسك لغيرك"بمراكز الشباب

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، المراحل النهائية من استعدادات تدشين مبادرة يوم الخير "لبسك لغيرك"، داخل مراكز الشباب، بمشاركة أندية التطوع والجوالة.

تضمنت المراكز الشبابية المشاركة كلاً من: (الأنفوشي -سموحة- الناصرية - النصر - أبو تلات).

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تكرار المبادرة في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية وذلك بمشاركة أندية التطوع.

وأوضحت أن تلك المراكز تضم ما يقرب من 16 ألف قطعة ملابس يستفيد منها أكثر من 5 آلاف أسرة.

مبادرة حرفتك مهنتك

وفي سياق آخر، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في "الإدارة العامة للشباب "، ورشة هاند ميد بمركز شباب المعمورة، ضمن مبادرة "حرفتك مهنتك " بمشاركة أندية الفتاة والتطوع.

وتضمنت المبادرة تنفيذ مجموعة من الورش المتخصصة فى كيفية صناعة منتجات هاند ميد ، وتم تدريب الفتيات والسيدات على انواع الخيوط المستخدمة، واساسيات القص والتصميم ، والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي.

وتهدف المبادرة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالاضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر ، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لانشاء مشاريع صغيره تساهم في حياه افضل.

ورشة لتعليم كتابة القصة القصيرة

كما نظمت شباب ورياضة الإسكندرية، اليوم الخميس، ورشة “تعليم كتابة القصة القصيرة” كما تم الإعلان عن مسابقة “دون” فى مسابقة القصة القصيرة وذلك ضمن خطة نشاط النادى الثقافى، وذلك بمركز شباب الانفوشي بمشاركة 40 شاب وفتاه من أعضاء النادي الثقافي ومراكز الشباب.

وتأتي هذه الانشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة وشغل أوقات الفراغ مع بدايات الإجازات الصيفية.