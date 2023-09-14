الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة الإسكندرية" تستعد لإطلاق مبادرة "لبسك لغيرك"بمراكز الشباب

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، المراحل النهائية من استعدادات تدشين مبادرة يوم الخير "لبسك لغيرك"، داخل مراكز الشباب، بمشاركة أندية التطوع والجوالة.

FB_IMG_1694718314495

تضمنت المراكز الشبابية المشاركة كلاً من: (الأنفوشي -سموحة-  الناصرية - النصر - أبو تلات).

وقالت الدكتورة صفاء الشريف،  إن المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تكرار المبادرة في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية وذلك بمشاركة أندية التطوع.

وأوضحت أن تلك المراكز تضم ما يقرب من 16 ألف قطعة ملابس يستفيد منها أكثر من 5 آلاف أسرة.

FB_IMG_1694718311266

مبادرة حرفتك مهنتك

وفي سياق آخر، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في "الإدارة العامة للشباب "، ورشة هاند ميد بمركز شباب المعمورة، ضمن مبادرة "حرفتك مهنتك " بمشاركة أندية الفتاة والتطوع.

FB_IMG_1694718308686

وتضمنت المبادرة تنفيذ مجموعة من الورش  المتخصصة فى كيفية صناعة منتجات هاند ميد ،  وتم تدريب الفتيات والسيدات على انواع الخيوط المستخدمة، واساسيات القص والتصميم ، والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي.

وتهدف المبادرة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالاضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر ، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لانشاء مشاريع صغيره تساهم في حياه افضل. 

FB_IMG_1694718305534

 

ورشة لتعليم كتابة القصة القصيرة

كما نظمت شباب ورياضة الإسكندرية، اليوم الخميس،  ورشة  “تعليم كتابة القصة القصيرة” كما تم الإعلان عن مسابقة “دون” فى مسابقة القصة القصيرة وذلك ضمن خطة نشاط النادى الثقافى، وذلك بمركز شباب الانفوشي بمشاركة 40 شاب وفتاه من أعضاء النادي الثقافي ومراكز الشباب.

وتأتي هذه الانشطة في إطار توجيهات  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة وشغل أوقات الفراغ مع بدايات الإجازات الصيفية.

FB_IMG_1694718302636
مديرية الشباب والرياضة لبسك لغيرك مبادرة يوم الخير مبادرة حرفتك مهنتك مراكز الشباب

مواد متعلقة

"شباب ورياضة الإسكندرية" تنظم أنشطة متنوعة لأبناء "بشاير الخير"

لجعل الرياضة أسلوب حياة.. "شباب ورياضة الإسكندرية" تنفذ يوما رياضيا على الشواطئ

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

شركة مكسيم تحصل على القرار الوزارى الجديد لنقل ولاية مشروع بو سيدى عبدالرحمن

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

تامر أمين: المجتمع الدولي دمّر ليبيا كليًا وليس الإعصار فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس