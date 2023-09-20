الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون يخشى مفاجأت بلدية المحلة العائد لدورى الأضواء والشهرة

تدريب المقاولون
تدريب المقاولون

يحل بلدية المحلة العائد لدوري الأضواء والشهرة بقيادة أحمد عبد الرؤوف ضيفا على فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب  في السابعة مساء اليوم الأربعاء، بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

المقاولون 9 لاعبين جدد

فريق المقاولون بقيادة شوقي غريب رحل عنه عدد من اللاعبين أمثال جون أوكلي ولويس إدواردو وفادي فريد ويوسف الجوهري وأحمد عاطف " قطة " وفي المقابل تعاقد النادي  مع 9 لاعبين، وهم: عامر عامر حارس  سيراميكا كليوباترا وعربي بدر من الأهلي وإسلام عبد النعيم من الاتحاد وعمرو مرعي مهاحم انبي والجزائري عماد الدين أبوبكر من المصري وأحمد فوزي ومحمود وادي وعماد ميهوب إعارة من بيراميدز وعمار حمدي إعارة من الأهلي.

وحذر شوقي غريب لاعبيه من الاستهانة بفريق بلدية المحلة والنظر اليه على اعتبار أنه فريق قادم من القسم الاني خاصة أنه دعم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين وطالب شوقي غريب لاعبيه بأداء المباراة بقوة وحصد أول ثلاث نقاط في الدوري .

البلدية يبحث عن أفضل بداية

في المقابل احتفظ بلدية المحلة بمدربه أحمد عبد الرؤوف صاحب انجاز الصعود للدوري الممتاز وقامت إدارة النادي بتدعيم الفريق بالتعاقد مع 22 لاعبا، هم: إسلام مرزوق من إف سي زد وكريم أشرف لاعب دكرنس ويوسف حسن ومحمد أشرف وعبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس وحسام أشرف وطارق علاء وماجد هاني من الزمالك وعبد الله محمود من المقاولون والبوروندي محمد أميسي ليريا البرتغالي وإبراهيم شتا من بيراميدز ومهاب أشرف وأحمد العش من البنك الأهلي وعبد الناصر محمد من فاركو والكونغولي شيمبا أولامبا جرانس من نادي كراشكو السوفيني وأحمد رضا من وادي دجلة ومؤمن راضي من انبي ومحمد عادل "أمو"  من بيراميدز وهشام حافظ من فيوتشر ومحمد رجب من الاتحاد السكندري والتونسي نور الدين الزموري من الصفاقسي والنيجيري فابيو حكيم من نادي طلائع الجيش والنيجيري إيفياني ويسدوم من نادي سول الأيفواري ومحمد صابر من المصري السلوم.

يدير المباراة  هشام القاضي ويساعده شريف عبدالله وحسن رمضان ومعهم حماده القلاوي حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو "  حكم فيديو وحسني سلطان مساعد حكم فيديو.

الدوري الممتاز بلدية المحلة فريق المقاولون شوقى غريب أحمد عبد الرؤوف

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