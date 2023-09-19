الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سامي مغاوري وأحمد السعدني في عزاء أشرف مصيلحي (صور)

عزاء الفنان أشرف
عزاء الفنان أشرف مصيلحي

أدى الفنان سامي مغاوري وأحمد السعدني ومحمد دياب واجب العزاء لزوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

سامح الصريطي وإياد نصار يواسيان زوجة أشرف مصيلحي (صور)

رانيا فريد شوقي وإلهام شاهين في عزاء الفنان أشرف مصيلحي (صور)

كما حرصت بشرى وأشرف زكي وزوجته روجينا وعدد من مشاهير الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء اليوم.

وغيب الموت الفنان الراحل مساء الأحد الماضي بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ حيث كان يمكث في ساعاته الأخيرة في منزله يتلقى العلاج وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وشيعت أمس، جنازة الفنان أشرف مصيلحي بـ مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد من الفنانين كان أبرزهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا وإلهام شاهين ويوسف الشريف ولبلبة وماجد المصرى، وميريت عمر الحريرى وماجدة زكي والمخرج علي إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز وأمل رزق والمنتج جابي خورى وأسامة منير وأحمد سعيد عبد الغني وخالد جلال ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي ومحسن بغدادى ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي الفنان احمد السعدني الفنان القدير سامي مغاوري بمسجد المشير طنطاوى العزاء

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