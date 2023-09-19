سامي مغاوري وأحمد السعدني في عزاء أشرف مصيلحي (صور)

أدى الفنان سامي مغاوري وأحمد السعدني ومحمد دياب واجب العزاء لزوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

كما حرصت بشرى وأشرف زكي وزوجته روجينا وعدد من مشاهير الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء اليوم.

وغيب الموت الفنان الراحل مساء الأحد الماضي بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ حيث كان يمكث في ساعاته الأخيرة في منزله يتلقى العلاج وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وشيعت أمس، جنازة الفنان أشرف مصيلحي بـ مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد من الفنانين كان أبرزهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا وإلهام شاهين ويوسف الشريف ولبلبة وماجد المصرى، وميريت عمر الحريرى وماجدة زكي والمخرج علي إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز وأمل رزق والمنتج جابي خورى وأسامة منير وأحمد سعيد عبد الغني وخالد جلال ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي ومحسن بغدادى ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي