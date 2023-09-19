رانيا فريد شوقي وإلهام شاهين في عزاء الفنان أشرف مصيلحي (صور)

حرصت الفنانة إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين وأمير كرارة ورانيا فريد شوقي وعدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وغيب الموت الفنان أشرف مصيلحي، مساء الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع سرطان المخ حيث كان يمكث في ساعاته الأخيرة في منزله يتلقى العلاج وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وشيعت جنازته أمس من مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد من الفنانين كان أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا والفنانة إلهام شاهين والفنان يوسف الشريف والفنانة لبلبة وماجد المصرى، وميرت عمر الحريرى وماجدة زكي والمخرج علي إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز وأمل رزق والمنتج جابي خورى وأسامة منير وأحمد سعيد عبد الغني وخالد جلال ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي ومحسن بغدادى وإلهام شاهين ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي