صلاح عبدالله وشريف منير فى عزاء أشرف مصيلحى (صور)

قدم الفنانان صلاح عبدالله وشريف منير واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل أشرف مصيلحي والمقام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث حرص العديد من الفنانين ومشاهير الإعلام والفن على تقديم العزاء وحضور تشييع الجنازة أمس.

كما حرصت الفنانة نهال عنبر وسليمان عيد وعمرو وهبة على تقديم واجب العزاء لزوجته المخرجة منال الصيفي وأسرته.

وحرص هاني رمزي ومحمد هنيدي والفنان عمرو وهبة والإذاعي أسامة منير على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

غَيّب الموت الفنان الراحل مساء الأحد الماضي بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ حيث كان يمكث في ساعاته الأخيرة في منزله يتلقى العلاج، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وشُيعت جنازة أشرف مصيلحي، أمس، من مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد من الفنانين كان أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا والفنانة إلهام شاهين والفنان يوسف الشريف ولبلبة وماجد المصرى، وميريت عمر الحريرى وماجدة زكي والمخرج علي إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز وأمل رزق والمنتج جابي خورى وأسامة منير وأحمد سعيد عبدالغني وخالد جلال ومنال سلامة وسلوى محمد علي ومحسن بغدادى وإلهام شاهين ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل أشرف مصيلحي، حيث قالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الفنان الراحل زملاؤه في الوسط الفني بعبارات وأدعية عبر حساباتهم على منصات مواقع التواصل حيث كتب الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تغريدة يقول فيها: "مع السلامة يا حبيبي وربنا يجعل معاناتك الطويلة في ميزان حسناتك الكثيرة بإذنه تعالى ويرزقك نعيمه الخالد ويصبر قلوب أهلك وحبايبك وقلبي معاكي يا منال ياللي كنتي نعم الزوجة في مشوار معاناة الغالي.. أرجوكم الفاتحة والدعاء لأشرف مصيلحي".

كما كتب الفنان أمير كرارة على حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام منشورًا يقول فيه: "ألف رحمة ونور عليك يا أطيب وأجدع خلق الله".

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