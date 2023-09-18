ناعيًا الراحل أشرف مصيلحي.. أيمن عزب: "كان بارًا بأهله وزملائه"

أعرب الفنان أيمن عزب، عن حزنه الشديد على رحيل الفنان أشرف مصيلحي، عن عمر ناهز الـ 49 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

رحيل أشرف مصيلحي

وأكد “عزب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الراحل أشرف مصيلحي كان إنسان ذو قلب نقي وطاهر، وتابع:" مصيلحي كان بار بأهله وأسرته والعاملين معه ".

وتابع:"اشتغلت مع أشرف مصيلحي في مسلسل رأي عام 2008، وصداقتنا عائلية وأسرية، كان صديق عمري.. أنا فعلاً حزين جداً بس بقوله مع السلامة يا أطهر قلب".

واستطرد:" أشرف مصيلحي أجرى عملية جراحية خطيرة ولم يخبر أحد، ويراعي الجميع في علاقته، ونسأل جمهوره وحبيه بالدعاء له".