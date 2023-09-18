الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تيتو والباطنية" الأشهر.. أبرز الأعمال السينمائية والدرامية لـ أشرف مصيلحي

أشرف مصيحلي
أشرف مصيحلي

شارك الفنان الراحل أشرف مصيحلي فى عدد من الأفلام التي لاقت ترحيبا كبيرا من الجمهور، وذلك بسبب جهده الكبير والذي ساعده على صنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة، فكان من أفضل الفنانين الذين قاموا بأداء دور الضابط فى عدد من الأعمال الفنية.

 

وتسلط “الدستور” في السطور التالية الضوء على أبرز الأدوار التي قام بها الفنان الراحل أشرف مصيلحي في السينما والدراما

 

أهم أعمال الفنان أشرف مصيلحي في السينما 

بدأ الفنان الراحل أشرف مصيلحي مسيرته الفنية عندما كان عمره 26 عاما، حيث عمل في بداية مسيرته الفنية في السينما عام 2000، من خلال مشاركته في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، ومن ثم انطلقت مسيرته الفنية حتى أن أعماله بلغت أكثر من 70 جميعها موزعة بين السينما والتليفزيون والمسرح.

 

وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من الأعمال منها الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش إجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكان آخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.

أعمال الفنان أشرف مصيلحي في الدراما

 كما حقق الفنان الراحل أشرف مصيلحي نجاحا كبيرا في مجال الدراما، حيث شارك في عدد من الأعمال الناجحة، ومنها فريسكا، قضية رأى عام، في إيد أمينة، تاجر السعادة، الباطنية، وادى الملوك، سمارة، نونة المأذونة، بالشمع الأحمر، ابن موت، نقطة ضعف، الصياد، لمعى القط، عوالم خفية، طاقة نور، كلبش 3، ولد الغلابة، وكان آخر أعماله في الدراما مسلسل "جمال الحريم".

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