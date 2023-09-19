الليلة.. عزاء الفنان أشرف مصيلحى من مسجد المشير عقب صلاة المغرب

تتلقى المخرجة منال الصيفي، وأسرة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، العزاء في فقيدها، اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

موعد ومكان عزاء الفنان أشرف مصيلحى

ويقام عزاء الفنان أشرف مصيلحي اليوم، عقب صلاة المغرب، بقاعة الروضة بمسجد المشير.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان أشرف مصيلحي ظهر أمس من مسجد المشير، ووارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير من الفنانين ووفد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية.

وحرص النجوم على مواساة المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، والتي أصيبت بانهيار تام فور وصول الجثمان لمسجد المشير لأداء صلاة الجنازة.

مرض أشرف مصيلحى

كان الفنان أشرف مصيلحي قد رحل عن عالمنا، مساء أمس الأول، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتدهورت حالته بشكل كبير الأسبوع الماضي، ما استدعى نقله للمستشفى عدة مرات، ورفضت زوجته المخرجة منال الصيفي حجزه بالمستشفى بناء على رغبته، حيث كانت تقيم له غرفة عناية مركزة داخل المنزل، وذلك تحت إشراف طبي دقيق.

ونعى عدد كبير من الفنانين الفنان أشرف مصيلحي عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن فقدانه خسارة كبيرة للوسط الفني.

يذكر أن أشرف مصيلحي ولد في 23 أبريل 1974، وتخرج فى معهد السينما قسم إخراج، وشغل منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين)، كانت بدايته في السينما المصرية من خلال إشراكه بمشهد في فيلم «الأبواب المغلقة» إخراج عاطف حتاتة عام 2001، ثم شارك في فيلم «بونو بونو» مع النجمة نادية الجندي كثاني عمل سينمائي يشارك فيه، بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام: «أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، وأول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18»، وكان أبرز أدواره كشرير في فيلمي «رانديفو» عام 2001 و«سحر العيون» عام 2002، وإن كان قد أدى دور ضابط الشرطة في فيلمي «تيتو» و«خالتي فرنسا»، كما شارك في فيديو كليب "لو" للفنان محمد فؤاد، وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسلي «الطاووس» و«الاختيار».

آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحى

قدم أشرف مصيلحي عددا كبيرا من الأعمال خلال مشواره الفني، وكانت آخر أعماله الفنية منذ عامين، حيث قدم في 2021 مسلسل بعنوان "الطاووس"، وقدم فيه شخصية تدعى "عاطف"، وشارك في بطولته كل من النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، وهبة عبدالغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.