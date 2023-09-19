الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

هانى رمزى ومحمد هنيدى يقدمان العزاء لأسرة أشرف مصيلحى (صور)

عزاء الفنان أشرف
عزاء الفنان أشرف مصيلحي

بدأ، مساء الثلاثاء، عزاء الفنان أشرف مصيلحي بقاعة الروضة بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة المغرب، بحضور عدد من الفنانين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لزوجته المخرجة منال الصيفي وأسرته.

الليلة.. عزاء الفنان أشرف مصيلحى من مسجد المشير عقب صلاة المغرب

إلهام شاهين تكشف أسرارًا شخصية عن الفنان أشرف مصيلحى وصلة القرابة لزوجته

وحرص هاني رمزي ومحمد هنيدي والفنان عمرو وهبة والإذاعي أسامة منير على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

غيب الموت الفنان الراحل مساء الأحد الماضي بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، حيث كان يمكث في ساعاته الأخيرة في منزله يتلقى العلاج، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وشيعت جنازته أمس من مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد من الفنانين كان أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا والفنانة إلهام شاهين والفنان يوسف الشريف ولبلبة وماجد المصرى، وميرت عمر الحريرى وماجدة زكي والمخرج علي إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز وأمل رزق والمنتج جابي خورى وأسامة منير وأحمد سعيد عبدالغني وخالد جلال ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي ومحسن بغدادى وإلهام شاهين ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل أشرف مصيلحي، حيث قالت في بيان: "تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الفنان الراحل زملاؤه في الوسط الفني بعبارات وأدعية عبر حساباتهم على منصات مواقع التواصل حيث كتب صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تغريدة يقول فيها: "مع السلامة ياحبيبي وربنا يجعل معاناتك الطويلة في ميزان حسناتك الكثيرة بإذنه تعالى ويرزقك نعيمه الخالد ويصبر قلوب أهلك وحبايبك وقلبي معاكي يا منال ياللي كنتي نعم الزوجة في مشوار معاناة الغالي أرجوكم الفاتحة والدعاء ‎أشرف مصيلحي.

كتب أمير كرارة على حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام منشورًا قال فيه: "ألف رحمة ونور عليك يا أطيب وأجدع خلق الله".

عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
الفنان أشرف مصيلحي عزاء الفنان أشرف مسجد المشير طنطاوي الفنانين الفنان هاني رمزي الفنان محمد هنيدي

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