أشرف زكي يحكي أصعب لحظات أشرف مصيلحي: "عانى كثيرًا"

خيم الحزن على الوسط الفني عقب رحيل الفنان أشرف مصيلحي مساء أمس الأول بعد صراع مع مرض السرطان.

وحرص نقيب الممثلين أشرف زكى على المشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل أشرف مصيلحي.

تصريحات أشرف زكي عن أشرف مصيلحي

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مشهد تشييع جثمان الفنان الراحل أشرف مصيلحي إلى مثواه الأخير الاثنين كان مهيبا.

وأضاف: «الجنازة شهدت حشودا كبيرة لم أرى مثل هذا المشهد من قبل، والطريق بالكامل مقفول بعربيات من الفنانين والأقارب والجمهور الذي حرص على توديع الفنان إلى مثواه الأخير رغم بعد المكان خاصة أن المقابر بعيدة في طريق العين السخنة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن الفنان الراحل أشرف مصيلحي شخصية استثنائية متفانية بخدمة ومساعدة الآخرين وموهبة فنية متفردة وكان محبا ومخلصا لعمله بشكل كبير.

وأكد أن أشرف مصيلحي كان خلوقا لأبعد الحدود ولم يكن يوم أبدا طرفا في مشكلة طوال مسيرته الفنية وتمتع بحب الجميع.

وأشار الفنان أشرف زكي إلى مشاركته أشرف مصيلحي في آخر عمل له وهو مسلسل الطاووس قائلا: «أثناء المسلسل وفي مشهد بينا قال لي (تعال نراجع مع بعض) وسمعت منه أكثر من ملحوظة عجبوني جدا وقتها، أشرف فنان شاطر وشخصية نادرة وجدع آوي لما تتطلبه وتقصده في طلب تلاقيه جاهز».

فيما قال أشرف زكي في مداخلة هاتفية أخرى لبرنامج "ملفات" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة "هي": بنعزي نفسنا في وفاة أشرف مصليحي، أشرف خلوق وجدع وراجل وصاحب موقف وصاحب صاحبه، وحضرت جنازات كتير، لكن جنازته كانت غير، وكان في ازيد من 200 سيارة، وده دليل على حب الناس ليه.

واختتم أشرف زكي حديثه عن أشرف مصيلحي خلال مداخلته للبرنامج، كاشفًا معاناته مع مرض السرطان: أشرف عانى وقت طويل في تعبه مع مرض السرطان اللعين وكان واثقا بالله بشكل كبير، وربنا يرحمه ويصبر زوجته وأسرته على فراقه.

يذكر أن أشرف مصيلحي رحل عن عالمنا أول أمس الأحد عن عمر يناهز 49 عاما بعد صراع مع المرض؛ نتيجة إصابته بالتهاب في الدم على أثر إصابته بمرض السرطان خلال سنواته الأخيرة ومواجهته صعوبات في الحركة وتناول الطعام وتستقبل أسرته العزاء الليلة بمسجد المشير عقب صلاة المغرب.

وقدم الفنان الراحل أشرف مصيلحي أكثر من 70 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح؛ أشهرها مسلسلات الصياد وعوالم خفية والباطنية وكلبش، وفي السينما جواز بقرار جمهوري وخالتي فرنسا، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.