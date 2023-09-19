الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سامح الصريطى وإياد نصار يواسيان زوجة أشرف مصيلحى (صور)

عزاء الفنان أشرف
عزاء الفنان أشرف مصيلحي

قدم الفنان الكبير سامح الصريطي وإياد نصار واجب العزاء لزوجة زميله الراحل أشرف مصيلحي، حيث حرص على تقديم تعازيه في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

صلاح عبدالله وشريف منير فى عزاء أشرف مصيلحى (صور)

هانى رمزى ومحمد هنيدى يقدمان العزاء لأسرة أشرف مصيلحى (صور)

وغيب الموت الفنان الراحل مساء الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع سرطان المخ، حيث كان يمكث في ساعاته الأخيرة بمنزله يتلقى العلاج وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وشيعت جنازته أمس من مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد من الفنانين كان أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا والفنانة إلهام شاهين والفنان يوسف الشريف والفنانة لبلبة وماجد المصرى، وميريت عمر الحريرى وماجدة زكي والمخرج على إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز وأمل رزق والمنتج جابي خورى وأسامة منير وأحمد سعيد عبدالغني وخالد جلال ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي ومحسن بغدادى وإلهام شاهين ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
عزاء الفنان أشرف مصيلحي
الفنان إياد نصار الفنان الراحل اشرف مصيلحي أشرف مصيلحي مسجد المشير طنطاوي العزاء

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