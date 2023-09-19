سامح الصريطى وإياد نصار يواسيان زوجة أشرف مصيلحى (صور)

قدم الفنان الكبير سامح الصريطي وإياد نصار واجب العزاء لزوجة زميله الراحل أشرف مصيلحي، حيث حرص على تقديم تعازيه في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وغيب الموت الفنان الراحل مساء الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع سرطان المخ، حيث كان يمكث في ساعاته الأخيرة بمنزله يتلقى العلاج وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وشيعت جنازته أمس من مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد من الفنانين كان أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا والفنانة إلهام شاهين والفنان يوسف الشريف والفنانة لبلبة وماجد المصرى، وميريت عمر الحريرى وماجدة زكي والمخرج على إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز وأمل رزق والمنتج جابي خورى وأسامة منير وأحمد سعيد عبدالغني وخالد جلال ومنال سلامة ويوسف الشريف وسلوى محمد علي ومحسن بغدادى وإلهام شاهين ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

عزاء الفنان أشرف مصيلحي