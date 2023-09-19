طارق الجمال رئيس شركة ريدكون: حلول مبتكرة لجذب الاستثمار فى القطاع العقارى

قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ريدكون، إن الاستدامة والبناء الأخضر توفران حلولًا مبتكرة لجذب الاستثمارات للقطاع العقارى المصرى، خاصة وسط بحث الشركات والمستثمرين عالميًا عن وسائل لخفض تكاليف التشغيل، وهو ما يمكن أن تقدمه مصر بشكل متميز فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح «الجمال»، أثناء كلمته بإحدى الحلقات النقاشية بمؤتمر سيتى سكيب العالمى، أنه توجد فرصة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبى فى مصر عبر إنشاء الأبنية الخضراء والمستدامة التى تتوافق مع متطلبات كبرى الشركات العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى وجود فرصة كبيرة لتنفيذ مشروعات لجذب الشركات التى تقدم حلول الدعم العالمية مثل تعهيد العمليات التجارية «Business Process Outsourcing»، لتحويل مصر إلى محور دولى فى تقديم تلك الخدمات، مستشهدًا بالتطور الذى حققته الهند فى هذا المجال.

وقال «الجمال» إن السوق المصرية لديها قدرة وإمكانات واعدة لتصدير العقار لانخفاض سعر صرف العملة، الذى يعد ميزة تنافسية يجب استغلالها، بالإضافة إلى ميزة المناخ المعتدل صيفًا بالسواحل المصرية والدافئ شتاءً فى معظم المناطق، خصوصًا فى ظل أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها فى الدول الأوروبية.

وشدد على ضرورة إصدار أكواد المبانى الخضراء فى القطاع العقارى، التى من شأنها الحد من البصمة الكربونية للقطاع بشكل عام ومتزايد، مشيرًا إلى أن المبانى الخضراء تدعم انخفاض استهلاك الطاقة بحوالى ٣٠٪ مقارنة بالمبانى التقليدية، مما يسهم أيضًا فى القدرة على اجتذاب الاستثمار الأخضر من كيانات التمويل الرئيسية العالمية، وهو التوجه الذى سيشهده العالم فى الفترة المقبلة.

وأشار «الجمال» إلى ضرورة العمل على واقع الأزمة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة فى مجال التطوير العقارى والمقاولات وعلى ارتباط التسهيلات البنكية بالعمارة الخضراء، خاصة مع جهات التمويل العالمية التى تعمل بجد على خفض البصمة الكربونية عالميًا.

وتقدم بالشكر لهيئة المجتمعات العمرانية للإجراءات التى تم اتخاذها من أجل مساعدة شركات المقاولات فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية فى مصر، مشيدًا بتنظيم المملكة السعودية مؤتمر سيتى سكيب العالمى.

وأكد «الجمال» أن هذه المنصات تسمح بتداول الأفكار والابتكارات بشكل سلس، مما يسهم بشكل بارز فى تنمية القطاعات العقارية فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن مجموعة شركات ريدكون بدأت فى تطبيق مبادئ الاستدامة فى أعمالها منذ ٢٠٠٨، لإدراكها أهمية الابتكار فى المجال بهدف الحد من البصمة الكربونية.

وتابع أن صناعة المبانى تسهم بحوالى ٤٠٪ من الانبعاثات الكربونية، حيث يقضى الإنسان حوالى ٩٠٪ من الوقت فى المبانى سواء السكنية أو الإدارية أو غيرهما.