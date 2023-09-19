«سكاى أبوظبى» تطلق One Residence أحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية

جهزت شركة «سكاى أبوظبى» للتطوير العقارى- الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية فى مصر- مفاجآت وعروضًا حصرية لرواد النسخة الثانية عشرة من معرض سيتى سكيب- أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وإفريقيا- الذى يُقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ سبتمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية، مستهدفة تحقيق مبيعات تعاقدية ضخمة عبر منتجات مصممة لتلبية احتياجات العملاء داخل وخارج البلاد.

وسيشهد جناح الشركة إطلاق «One Residence» أحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم المرحلة الجديدة ٥٠ وحدة سكنية متميزة بمساحات مختلفة تتراوح بين ٧٠ و١٣٠ مترًا مربعًا، سيتم تسليمها كاملة التشطيب للعملاء بجودة عالية، مصممة من قبل شركة Eklego Design، وهى واحدة من كبرى شركات التصميم فى مصر.

ويقدم OneResidence مزايا لا مثيل لها مقارنة بالمشروعات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من موقع جغرافى يتوسط أهم معالم العاصمة الإدارية وقريب من كل الخدمات الرئيسية ويطل على مساحات خضراء واسعة وصولًا إلى تنوع فى المساحات لتغطية شريحة واسعة من العملاء سواء الطلاب القادمين للدراسة بجامعات العاصمة أو الراغبين فى السكن المميز من المديرين بكبرى البنوك والشركات المنتقلة للعاصمة مؤخرًا.

وتعتزم الشركة تسليم الوحدات بتشطيب فاخر يسهل على العميل الانتقال للإقامة فورًا، بالإضافة إلى توفير خدمات الـ«concierge»، كما تقدم شركة سكاى أبوظبى عرضًا لزوار سيتى سكيب على One Residence يتضمن سداد نسبة ١٠٪ مقدمًا وتقسيط باقى القيمة على ٧ سنوات ليناسب القوة الشرائية للشريحة المستهدفة، والمقرر تسليم وحداته عام ٢٠٢٧.

يأتى ذلك استكمالًا لنجاح Capital Avenue وهو واحد من أكبر المشروعات التجارية فى منطقة R٨ بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحائز على الجائزة الأكبر والأشهر فى القطاع العقارى فى المنطقة Property Award لعام ٢٠٢٢.

ويقع المشروع على مساحة أكثر من ٢١ ألف متر مربع وينفرد بمزايا عديدة ستجعله وجهة التسوق فى العاصمة الإدارية، أبرزها موقعه المتميز الذى يطل على واجهات رئيسية وهى الحى الدبلوماسى والممشى السياحى والنادى المفتوح.

ويضم مشروع Capital Avenue مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية والطبية، بجانب ذلك يضم مسطحات مائية وممشى مركزيًا.

ومن المقرر تسليم أولى وحداته خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، فيما خصصت «سكاى أبوظبى» عرض تقسيط لـ«سيتى سكيب» على وحدات Capital Avenue بدفع مقدم يصل إلى ١١٪ وتقسيط الباقى على ٨ سنوات.

ولتلبية الطلب المرتفع على مشروع Bluetree- الحائز على الجائزة الأكبر والأشهر فى القطاع العقارى فى المنطقة African Property كأفضل مشروع سكنى عن فئة «المشروعات السكنية الأكثر من عشرين وحدة» لعام ٢٠٢٣- تقدم شركة سكاى أبوظبى لرواد «سيتى سكيب» أفضل برنامج سداد للتيسير على الراغبين فى اقتناء وحدات بالمشروع تشمل دفع ٥٪ مقدم وتقسيط لمدة ٨ سنوات.

يأتى ذلك بعد نجاح المشروع فى تحقيق مبيعات تخطت مليارى جنيه خلال ٦ شهور منذ الإعلان عنه فى بداية العام الجارى، ليصبح من ضمن أنجح المشروعات فى شرق القاهرة من حيث تحقيق المبيعات فى وقت قياسى.

ونجح Bluetree فى خطف صدارة مبيعات المشروعات السكنية نتيجة تزايد ثقة العملاء فى حرص شركة سكاى أبوظبى على تقديم الأفضل لعملائها، وذلك من خلال موقعه المتميز الممتد على مساحة ٥٠ فدانًا بأواخر أفضل أراضى منطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، وتصميم عام للمشروع يوفر تجربة المعيشة العصرية المريحة.

كما أن جميع مبانى المشروع مشيدة على أرضى و٤ طوابق لتشغل نسبة المبانى ١٩٪ فقط من إجمالى المساحة الكلية، ما يوفر أجواءً صحية للسكان لتطبيق المعايير البيئية للمحافظة على المناخ وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ويضم المشروع ١٣٠٠ وحدة متنوعة ما بين السكنى والتجارى والإدارى، ومن المتوقع تسليم أولى وحدات المشروع خلال عام ٢٠٢٧.

ويقسم مشروع Bluetree إلى جزء سكنى يضم شققًا و«دوبلكس» بمساحات مختلفة تتراوح بين ١١٥ و٣٠٠ متر مربع، والجزء التجارى والإدارى الذى يحتوى على مساحات تجارية وإدارية متميزة تلبى كل احتياجات العملاء.

كما يضم المشروع ناديًا اجتماعيًا وحديقة مركزية ومنطقة ألعاب أطفال مميزة ومسارات مخصصة لقيادة الدراجات وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والفنية المتنوعة، إلى جانب الخدمات الذكية.

من جهته، قال المهندس عبدالرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند وشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، إن الشركة تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها فى نقل تجربتها العمرانية الفريدة فى الإمارات للسوق العقارية المصرية خلال وقت قياسى، ولذا ضخت استثمارات بأكثرمن ١٢ مليار جنيه خلال ٢٥ شهرًا، نجحت من خلالها فى إطلاق ٣ مشروعات كبرى بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.

وأوضح «عجمى» أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على دراسة فرص استثمارية جديدة تلبى تطلعات العملاء فى توفير مشروعات سكنية متكاملة الخدمات ويتوافر بها أحدث الحلول التكنولوجية، وفى الوقت نفسه تتماشى مع توجهات الدولة لزيادة حجم الاستثمارات العقارية، بما ينعكس على تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.