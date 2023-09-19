الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أسماء بنات 2023 جديدة اختر اسم مولدتك الجميلة وتعرف على معناه

جريدة الدستور

أسماء بنات 2023 جديدة من أكثر الأمور التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص ممن ينتظرون مولودا جديدا فهي من الأشياء التي يحتار فيها الكثير ويحتاجون لأسماء حديثة وشيقة وجميلة وذات معاني رائعة، خاصة وان كانت المولودة بنت فيحتاج الأمر إلى إسم يدل على الحنان و واللين والجمال وهناك أسماء بنات 2023 جديدة كثيرة ومتنوعة نقدم لكم بعضا منها خلال هذا التقرير.

أسماء بنات 2023 جديدة

ديمة

وهو من أسماء المطر الهادئ الذي يخلو من الاضطرابات والرعد والبرق وهو من الأمطار التي تدوم لعدة أيام تصل إلى خمسة أيام ومن أسماء بنات 2023 جديدة التي أصبحت تسمى في العديد من المناطق.

روزا

من الأسماء الجميلة للبنات وهو اسم يعني بالفرنسية الوردة أو اللون الرمادي.

زاد

و هو اسم عربي يطلق على البنات وهو بمعنى الزيادة في الخير والرزق.

سيلين

وهو اسم يوناني يطلق على الهه القمر كان أحد الأسماء التي تدل على رمزية سطوع القمر في الليل.

ضي

هو اسم خفيف ورشيق يطلق على الفتيات وأيضا الذكور وهو بالتأكيد اسم عربي ومعناه واضح فهو من الانبعاث الضوئي وشروق الشمس.

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ظافرة

وهو من الأسماء العربية ويأتي بمعنى المناجية أو المنقذة ويطلق على الفتيات.

فيروز

وهو اسم منتشر في مختلف الأجيال ولا يزال يستخدم حتى الآن فهو لا يندثر وهو معناه رائع فالفيروز هو الحجر الكريم يتميز بلونه الأزرق الصافي الرائع. 

كرين

وكرين اسم بنت يعني الفتاة الطاهرة الرقيقة والجميلة والنقية ويقال أنه يشار إلى أحد الزهور بهذا الاسم.

لارا

وهو من أسماء البنات الذي يدل على العلو فهو في اللغة اللاتينية يعني السادة ذو المقام العالي وله معنى آخر في اللغة العربية فهو يعني الشخص المعروف أو النجمة الساطعة المضيئة.

دنا

وهو اسم بنت أيضا خفيف على اللسان ويعني في اللغة العربية الإدناء ودلالته هو الاقتراب من القلب.

وهج

وهو اسم يصف نفسه و معناه الضوء الساطع فيقال وهج النار ووهج الشمس إذا سطع ضوئها وبان وملأ المكان.

تالة

وهو اسم بنت معناه النخلة الصغيرة الجميلة.

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