الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"هيبدأ يتكلم".. رامى جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

طرح المطرب رامي جمال، مساء الثلاثاء، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "هيبدأ يتكلم" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون رامي جمال في أغنيته الجديدة "هيبدأ يتكلم" مع الشاعر الغنائي محمد البنداري والملحن محمد شحاتة، والموزع الموسيقي أحمد عبدالسلام.

تقول كلمات الأغنية: "لسه هيبدأ يتكلم عن أنه في زمني اتحمل شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل هرد ومن حقي أستبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع وأتساهل تاني في حقي لسه هيبدأ يتكلم عن أنه في زمني اتحمل شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمه وكاشف ورقه سبتوا أنا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي أستبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع وأتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا أنا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا".

رامى جمال يتصدر ترند يوتيوب بـ«حكايتنا منهية» (فيديو)

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال الفترة الماضية أغنية "حكايتنا منهية" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات محمد أبونعمة، توزيع نابلسي، ألحان وإنتاج رامي جمال، تسجيل الغناء إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ميكس وماستر خالد سند.

كما طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "يلا بينا" وهى من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان غريب وتوزيع موسيقي النابلسي، ومكس وماستر خالد سند، كما طرح أغنية بعنوان "عاملة إيه" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

المطرب رامي جمال رامي جمال هيبدأ يتكلم يوتيوب حكايتنا منهية يلا بينا

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