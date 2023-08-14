الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامى جمال يتصدر ترند يوتيوب بـ«حكايتنا منهية» (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

انضم المطرب رامي جمال لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية “حكايتنا منهية” والتي تخطت نصف مليون مشاهدة خلال يومين من طرحها على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

“حكايتنا منهية” من كلمات محمد أبونعمة، توزيع نابلسي، ألحان وإنتاج رامي جمال، تسجيل الغناء إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ميكس وماستر خالد سند.

كلمات أغنية “حكايتنا منهية”:

فاكر زمان انا قولت نتحمّل وادينا..
بإيدينا روحنا لبُعدنا ورضينا بيه..
جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا..
مابقاش خلاص احساس ما بينا نخاف عليه..!!

أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح..
ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفاية..!!
كانوا يومين، أيام .. لو ده خير كان دام 
دانا هاضيع قدام لو انت معايا..!!

كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان..
انا صحيت والرؤية بقت وضحالي..!!
انا خلاص مش ليك.. لو انا جيت هأذيك..
مانا سنين ضحيت ومين ضحالي؟

انا وانت خلاص حكايتنا منهية..
واديني مشيت وقفلت ع الماضي..
رجوعك فكره بالنسبالي ملغية
ومن غيرك بعيش عادي..!!

أمانة روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح..
ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفاية..!!
كانوا يومين، أيام .. لو ده خير كان دام 
دانا هاضيع قدام لو انت معايا..!!

حكايتنا منهية رامي جمال مشاهد شاهد يوتيوب

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة العامة بشأن أزمة الشحات والشيبى

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟