رامى جمال يتصدر ترند يوتيوب بـ«حكايتنا منهية» (فيديو)

انضم المطرب رامي جمال لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية “حكايتنا منهية” والتي تخطت نصف مليون مشاهدة خلال يومين من طرحها على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

“حكايتنا منهية” من كلمات محمد أبونعمة، توزيع نابلسي، ألحان وإنتاج رامي جمال، تسجيل الغناء إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ميكس وماستر خالد سند.

كلمات أغنية “حكايتنا منهية”:

فاكر زمان انا قولت نتحمّل وادينا..

بإيدينا روحنا لبُعدنا ورضينا بيه..

جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا..

مابقاش خلاص احساس ما بينا نخاف عليه..!!

أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح..

ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفاية..!!

كانوا يومين، أيام .. لو ده خير كان دام

دانا هاضيع قدام لو انت معايا..!!

كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان..

انا صحيت والرؤية بقت وضحالي..!!

انا خلاص مش ليك.. لو انا جيت هأذيك..

مانا سنين ضحيت ومين ضحالي؟

انا وانت خلاص حكايتنا منهية..

واديني مشيت وقفلت ع الماضي..

رجوعك فكره بالنسبالي ملغية

ومن غيرك بعيش عادي..!!

أمانة روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح..

ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفاية..!!

كانوا يومين، أيام .. لو ده خير كان دام

دانا هاضيع قدام لو انت معايا..!!