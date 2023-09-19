لأول مرة.. غياب أعضاء مجلس الأمن الدائمين عن اجتماع "الأمم المتحدة" باستثناء بايدن

للمرة الأولى منذ سنوات، تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور رئيس واحد من دول الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بينما غاب زعماء الصين وروسيا والهند وفرنسا والمملكة المتحدة.

منذ 10 سنوات اجتماع الأمم المتحدة بدون بريطانيا

رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، هو أول زعيم بريطاني منذ عقد من الزمن يغيب عن جمعية الأمم المتحدة، وذلك بسبب ازدحام جدول أعماله، حسبما أعلن سابقًا.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السبب الحقيقي يعود إلى مخاوف "سوناك" من أن حضوره سيتسبب في إحراج له، بعدما تراجعت بريطانيا عن الالتزام بالمساعدات المطلوبة لدعم المناخ.

فيما تغيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي حضر آخر جلسة العام الماضي، ولكنه قرر استضافة العاهل البريطاني الملك تشارلز في باريس بالتزامن مع انعقاد الجلسة الحالية.

غياب روسيا والصين

فيما منعت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الحضور إلى الجلسة العامة لجمعية الأمم المتحدة، وكانت صدرت المذكرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بحسب الجارديان.

ووفقًا لمصادر مختلفة، فإنه نادرًا ما يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة شخصيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي قاد القمة الإقليمية الأخيرة وسافر مؤخرًا إلى الصين، لن يحضر أيضًا.

كلمة بايدن في الامم المتحدة

ألقى الرئيس الأمريكي كلمته منذ قليل، وكان البيت الأبيض نشر بعض المقتطفات منها.

وقال بايدن إن اجتماع الأمم المتحدة هذا الأسبوع "أظلمته ظلال الحرب"، التي وصفها بأنها "حرب غزو غير مشروعة من روسيا" ضد أوكرانيا .

وشدد على أنه لا توجد دولة تريد أن تنتهي الحرب أكثر من أوكرانيا، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لكييف وجهودها للتوصل إلى "حل دبلوماسي لسلام عادل ودائم".

أضاف بايدن: "روسيا تتحمل على طول الطريق مسئولية الحرب في أوكرانيا، وأنها وحدها تملك القدرة على إنهاء الحرب على الفور".

وأردف الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا وهو يدافع عن سيادته وسلامة أراضيه وحريته".