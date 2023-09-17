باحث: الرئيس الأوكراني سيشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض القضية الأوكرانية

قال كالفين دارك باحث في الشئون الدولية، إن أهداف التنمية المستدامة لم نحققها بالشكل الذي كنا نتوقعه قبل 2030، مؤكدًا أن هذه الأهداف تواجه الكثير من التحديات ومنها أنه لابد من تحديد الأولويات الملائمة منذ نشأتها وكان لابد من التركيز على بعض الأهداف كالهدف السادس والسابع وننتقل للأهداف الأخرى.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن السبب الآخر أن لدينا الكثير من الأمور التي تستهلك مواردنا والتركيز الأساسي على الحرب الروسية في أوكرانيا لأنه من المفترض ألا يكون هناك حربًا من الأساس، مؤكدًا أن انسحاب روسيا من الحرب سيؤدي لتوافر الأمن الغذائي.

أهمية مشاركة زيلينسكي بالجمعية العامة

وتابع، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون حاضرًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل شخصي لاثارة القضية حيث أن دولته لا تحصل على التواصل المعتاد مع روسيا ولكن هناك وساطة ويحاول الحفاظ على التوازن على القوى وتمديد الموارد، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى أنه يساعد في وضع مزيد من التفاهم للكثير من التحديات وربما يشكل هذا ضغطًا على روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب لضمان أمن الحبوب.