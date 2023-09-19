محافظ الدقهلية: إحالة 89 مخالفة تموينية بنطاق المحافظة للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 89 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.



وكيل وزارة التموين: ضبط 46 مخالفة تموينية في اليوم الأول للحملات

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه ودكرنس والمنصورة وشربين وميت غمر علي مدار يومين ففي اليوم الأول تم ضبط 46 مخالفة تموينية، وفي اليوم الثاني تم ضبط 43 مخالفة تموينية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي تم ضبطها وكانت المحاضر عبارة عن محاضر تجميع دقيق ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر تصرف في دقيق ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة ادوات العجين.

كما حرر محاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم إعلان عن أسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر سلع مجهول المصدر ومحاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ علي 60 كجم لحم بلدى و25 كجم كبدة و1 كرتونة مياه ردياتير و1كرتونة طنابير و1كرتونة قطع غير سيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.