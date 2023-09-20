أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 20 سبتمبر 2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في محلات الصاغة المصرية بنسبة 0.9% بفعل تأجيل صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إلى الربع الأول من 2024، والذي كان من المفترض أن يكون في شهر سبتمبر الجاري، مما أحدث حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في محلات الصاغة

تشهد الأسواق المحلية حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في محلات الصاغة والذي يشهد تراجعا بقيمة 20 جنيها في كافة الأعيرة الذهبية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2180 جنيها.

فيما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 12 دولارا أمريكيا بنسبة 0.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأوقية مستوى 1912 دولارا أمريكيا، وذلك في إطار ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري.

وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة المصرية دون مصنعية ورسوم الضرائب والدمغة وهى كما يلي:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2525.75 جنيه.

الشراء 2502.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2315.25 جنيه.

الشراء 2294.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2210 جنيهات.

الشراء 2190 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1894.25 جنيه.

الشراء 1877.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1473.25 جنيه.

الشراء 1460 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1262.75 جنيه.

الشراء 1251.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 947.25 جنيه.

الشراء 938.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17680 جنيها.

الشراء 17520 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1935$.

الشراء 1934$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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