الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. انطلاق فيلم The Adventures of the Bionic Dog

فيلم The Adventures
فيلم The Adventures of the Bionic Dog

ينطلق فيلم المغامرة والكوميديا العائلي R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog للمخرج سكوت فانديفر، غدًا الأربعاء، في دور العرض المصرية، بواسطة شركة Four Star Films ضمن مجموعتها المتميزة من الأفلام الناجحة.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog للمخرج سكوت فانديفر، البرومو الرسمي للفيلم عبر موقع يوتيوب.

 

قصة فيلم R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog 

تدور أحداث الفيلم عن عالم مجنون يُدعى الدكتور "فان هوك" الذي قام ببناء الاختراع الأكثر روعة على الإطلاق، وهو كلب آلي يُدعى R.A.D.A.R، وتم تصميم "رادار" للبحث عن الذهب والأحجار الثمينة، لكن "فان هوك" لم يدرك أن الكلب لديه مشاعر وبوصلة أخلاقية وقد أصبح صديقًا للصبي الصغير "جابي".

يبحث "جابي" مع صديقته "كايلي" عن كنز القرصان المفقود، على أمل جذب السياح إلى مدينتهم الهادئة في فلوريدا، عندما يعثرون على ياقوتة ثمينة بمساعدة "رادار"؛ يحاول "فان هوك" استرجاعه مرة أخرى، هل يستطيع جابي وكايلي حماية الكلب وحراسة الجوهرة وإنقاذ المدينة التي تحتاج إليهم حقاً؟. 

 أبطال الفيلم

R.A.D.A.R.: THE ADVENTURES OF THE BIONIC DOG من بطولة: دين كاين وعزرا جيمس وبول ويلسون وفيكتوريا وايت وأندرو كي، والفيلم من إخراج سكوت فانديفر، وتأليف أبريل سمولوود.

The Adventures of the Bionic Dog للمخرج سكوت فانديفر أفلام أجنبية جديدة افلام دور العرض السينمائي

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