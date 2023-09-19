كامافينجا: الفوز بدوري الأبطال أمر شائع لريال مدريد.. وأعرف الكثير عن برلين

عبر إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ملعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته باللعب ضمن صفوف فريقه، متحدثًا عن درايته بطريقة لعب فريق يونيون برلين.

ويلعب كامافينجا ضمن صفوف ريال مدريد منذ انتقاله من فريق ستاد رين الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وقال كامافينجا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة يونيون برلين:"ارتداء قميص ريال مدريد هو شيء يحلم به أي لاعب كرة قدم".

ويلتقي ريال مدريد نظيره يونيون برلين الألماني غدًا في الثامنة إلا ربع مساءً، ضمن لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف:"الأجواء في غرفة خلع الملابس عظيمة، والتوازن بين الاعبين القدامى والصغار عظيم".

وبسؤاله عن شعوره عندما لم يحقق ريال مدريد لقب دوري الأبطال، أجاب:"أنا هنا منذ سنتين وتوجت بها مرة واحدة لذا فإنها تجربة إيجابية بالنسبة لي".

وعن انتقال مبابي المحتمل لريال مدريد، قال:"لدي شعور أنكم تعرفون عن ذلك الأمر أكثر مني، لم أتحدث له بشأن هذا الأمر ربما أنتم تعرفون أكثر مما أعرف".

وحول علاقته بأوريلين تشواميني وجود بيلينجهام وفينسيوس جونيور ورودريجو، أجاب:"نحن نستمتع بما نخوضه سويًا والتسكع نحن أصدقاء وزملاء"، مضيفًا:"أنا أريد أن أصبح أسطورة لريال مدريد في يوم من الأيام".

وأكمل:"شرف لي أن أكون في نفس الفريق مع توني كروس ولوكا مودريتش؛ عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا في العام الماضي اعتقدت أنه سيكون هناك حلفة خاصة واحتفالات ولكن الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر عادي وشائع لريال مدريد".

وعن مثله الأعلى في غرفة خلع ملابس ريال مدريد، قال:"أنا شاب صغير لذا أنا لدي صداقات جيدة مع فينيسيوس وأوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي، كما قُلت عندما انضممت أنني أريد التعلم من توني كروس ولوكا مودريتش وكاسميرو".

وحول مشاركته في مركز الظهير الأيسر، قال:"كنت أعلم أن هذا السؤال سيوجه لي، أنا دائمًا مستعد لتقديم أفضل مالدي لمساعدة الفريق في أي مكان، نعم أنا لدي خبرة أكثر في وسط الملعب والدفاع ليس المكان المفضل لي ولكنني لا أمانع".

وواصل:"عندما تتحدث عن دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد دائمًا من المرشحين للبطولة"، متابعًا:"أنا أعرف فريق يونيون برلين، وأنا على دراية بطريقة لعبم ولدي أصدقاء لعبوا هناك، قد أكون صغيرًا ولكنني أعلم الكثير عن كرة القدم".