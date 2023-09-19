أنشيلوتي يكشف موقف مودريتش وكارفخال من مباراة يونيون برلين

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن موقف داني كارفخال، ظهير أيمن الفريق، من المشاركة مع الفريق في مباراة الغد.

ويستضيف ريال مدريد نظيره يونيون برلين الألماني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كارفخال يعاني من حمل زائد وأردنا منحه الراحة لتفادي أي مشاكل، وسيخضع لفحوصات طبية غدًا".

وأضاف: "كارفخال في حالة جيدة ولا نعتقد أن الأمر خطير وأتمنى أن يتعافى سريعًا، نعتقد أنه قد يكون متاحًا للعب يوم الأحد، شعور اللاعب جيد ولوكاس فاسكيز سيلعب في مكانه بمباراة الغد".

ريال مدريد ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني.

وأردف: "هدفنا هو التأهل من دور المجموعات ثم دور الـ16 وربع النهائي، نريد الاستمرار في المنافسة حتى النهاية، الوصول لربع النهائي هو هدف بإمكاننا تحقيقه".

وبسؤاله عن المرشحين للتتويج باللقب، أجاب: "مانشستر سيتي هو المرشح الأول لأن لديهم قائمة لاعبين أهلتهم للتتويج باللقب في العام الماضي ولم تتغير كثيرًا، ولكن في دوري الأبطال هناك دائمًا مفاجأت كما تعلمون".

وودع ريال مدريد النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي بخمسة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

ريال مدريد فريق قادر على المنافسة حتى النهاية

وأكمل: "أرى أن ريال مدريد فريق قادر على المنافسة حتى النهاية، لا نعتقد أننا المرشحين الأفضل، كما لا أعتقد أن مانشستر سيتي لا يفكرون كذلك، لقد فازوا بالبطولة في العام الماضي ويمكنن القول أنهم المرشحين".

وعن لوكا مودريتش قال: "لوكا في حال جيد وتحدثت معه كما يحدث مع جميع اللاعبين، العلاقة الشخصية جيدة جدًا وكذلك في بعض الأوقات قد يحدث في بعض الأحيان أن لاعب لا يشارك كما كان من قبل ولكن العلاقات الشخصية تبقى دائمًا رائعة، غدًا مودريتش سيكون بديلًا".

كما تطرق للحديث عن أردا جولر: “إنه في حال جيدة ويتعافى، وأنهى العمل الفردي وسيعود للتدريب مع الفريق يوم الإثنين”.

واختتم تصريحاته: "يونيو برلين هو فريق جديد في دوري أبطال أوروبا ولكن وجودهم هنا يعني أنهم قدموا مباريات جيدة ولديهم تنظيم دفاعي جيد ويلعبون بصلابة وبشدة، لقد درسناهم جيدًا ونأمل أن نقدم مباراة جيدة أمس".