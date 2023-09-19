الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المعدات المطورة بجراج المحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عددا من المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها، بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الارتقاء بخدمات الأحياء، يرافقه نائبه المهندس عمرو عثمان، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، ومسؤولي الإنقاذ والطوارئ ومدير الجراج.

الانتهاء من تطوير 33 سيارة ومعدة بجراج بورسعيد

واستمع محافظ بورسعيد لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات، والتي شملت الانتهاء من رفع كفاءة 33 من معدات الأحياء والإنقاذ والطوارئ ما بين سيارات شفط مياه ولودارات وسيارات لنقل القمامة ومكابس، كمرحلة أولى، لتنضم لأسطول معدات المحافظة التي تساهم في أعمال رفع كفاءة و تطوير وتجميل الأحياء، فضلا عن تطوير 13 معدة وسيارة كمرحلة ثانية، تماشيا مع التطورات الجارية في عدد من القطاعات.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود العاملين في الإنقاذ والطواريء و جراج المحافظة، وحرصهم على الارتقاء بمستوى المعدات المستخدمة داخل الأحياء، وقرر صرف مكافأة للعاملين بالإنقاذ، والطوارئ والجراج تشجيعا لهم.

وأكد أن المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، وتتم زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار، وذلك لدعم كافة الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات، ولفت إلى أنه سيتم استخدام هذه المعدات والسيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

وفي شأن آخر، أعلن محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة شارع "رأفت جبر" بمنطقة القابوطى، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل بداية من شارع" رأفت جبر" والشوارع المتفرعة منه بعد اكتمال كافة المرافق بها بمنطقة القابوطى، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ بورسعيد معدات ثقيلة احياء محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان الإنقاذ والطوارئ

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