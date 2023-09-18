محافظ بورسعيد: طرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه في إطار النهضة الصناعية التي تشهدها محافظة بورسعيد مؤخرًا، وهدية من رئيس الجمهورية لمحافظة بورسعيد، طرحت المحافظة 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية– غزل ونسيج وملابس جاهزة– بتروكيماويات– أنشطة هندسية)، وذلك بمساحات مختلفة (180– 360– 540– 720– 900– 1080– 1260– 1440– 1620- 1725) لصغار المستثمرين.

التقديم من 18 سبتمبر 2023 ولمدة 15 يومًا

وأشار المحافظ إلى أنه يجري استطلاع رغبة للحصول على وحدة صناعية بمجمع الصناعات المغذية (3/7) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، على أن يتم التقديم ابتداءً من 18 سبتمبر 2023 ولمدة 15 يومًا حتى 2 أكتوبر 2023 على الرابط التالي:

https://forms.gle/4buExNu7uq9LVzqu7

الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بالبدء في الخطوات التنفيذية لإقامة المجمع الصناعي، موجهًا بالبدء في الأعمال الإنشائية، مع تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وبمتابعة من المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، لافتًا إلى أن سيتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح المحافظ أن المجمع الصناعي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

رابط الحصول على الشروط

وللاطلاع على الشروط والمساحات وكل التفاصيل على الرابط التالي:

http://www.portsaid.gov.eg/Ads/details/22265