الوافدون الجدد يتفقدون حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر

أجرت جامعة الأزهر الشريف زيارة تفقدية للطلاب الوافدين الجدد؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتعريفهم بكليات جامعة الأزهر؛ ليكونوا على اطلاع بالجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية والخدمات التي تقدمها للمواطنين في الداخل والخارج.

الطلاب الوافدون الجدد

وتفقد الطلاب الوافدون الجدد الحرم الجامعي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام عدد من الكليات الشرعية والعملية، منها: كلية العلوم الإسلامية للوافدين، وكلية التجارة بنين، وكلية الصيدلة بنين، مقدمين الشكر لقيادات الجامعة؛ لحسن استقبالهم ورعايتهم.

الطلاب الوافدون الجدد

تأتي الزيارة الميدانية للطلاب الوافدين الجدد في جامعة الأزهر الشريف، ضمن برنامج استقبال الطلاب الوافدين الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين.



الطلاب الوافدون الجدد

مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين

كانت جامعة الأزهر قد أعلنت عن مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م من يوم الثلاثاء الموافق ١٩ من سبتمبر وحتى الخميس الموافق ٢١ من سبتمبر على النحو الآتي:

أولًا: الطلاب المقيدون على منح الأزهر الشريف يمكنهم التقديم من خلال الرابط الآتي (من هنا)

ثانيًا: الطلاب غير المقيدين على منح يمكنهم التقديم من خلال الرابط الآتي:

الرابط الأول لتسجيل البيانات: (من هنا)



الرابط الثاني لتسجيل الرغبات وطباعة طلب الالتحاق: (من هنا)



وفي وقت سابق، قام الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بجولة تفقدية لكلية الهندسة بقنا، في إطار المتابعة المستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لمتابعة تمام استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد للعام الجامعي 2024/2023م، ومتابعة سير العمل والتشطيبات النهائية بالمبنى الإداري الجديد بالكلية، والتي تشمل إنشاء وتجهيز قاعة كبرى لمناقشة الرسائل العلمية مجهزة على أعلى مستوى من أجهزة الصوتيات والعرض المرئي، وإنشاء معمل للتربة والأساسات وتجهيزه بالأجهزة والمعدات، ومقر جديد لمكتبة الكلية، ومقر للمركز الهندسي للاستشارات الخاص بالكلية، ومكاتب للسادة أعضاء هيئة التدريس، كما تم أيضا تجهيز مقر لمركز المعلومات والذي تم استحداثه، وسيبدأ العمل به هذا العام إن شاء الله، وجميع هذه المقرات مزودة بأجهزة الإنذار والإطفاء وسيتم افتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد.