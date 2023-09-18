رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المركز الإسلامى للدراسات السكانية

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر في استشعاره المبكر للمشكلة السكانية منذ عام 1997؛ من خلال توعية المجتمع ومواجهة التحديات التي تواجه أجندة الدولة المصرية وتعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

المركز الإسلامي للدراسات السكانية

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر في افتتاح الندوة التثقيفية التي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم والدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، بعنوان التربية السكانية وتنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين.

المركز الإسلامي للدراسات السكانية

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي تولي مشكلة الزيادة السكانية عناية كبيرة.

المركز الإسلامي للدراسات السكانية

ونقل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر الشريف، للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعائه لهم بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا عناية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالمشكلة السكانية وقضايا المراة؛ باعتبارهما ركيزة أساسية، خاصة أن المرأة نصف المجتمع عددًا، وكل المجتمع إعدادًا.

المركز الإسلامي للدراسات السكانية

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن هذه الندوة التثقيفية تحرص جامعة الأزهر على تنظيمها داخل وخارج مصر؛ بهدف رفع الوعي لدى المواطنين بمشكلة الزيادة السكانية.

المركز الإسلامي للدراسات السكانية