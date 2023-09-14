الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتابع اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر من الحدث

تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الخميس، اختبارات بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم المنعقدة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي، في مرحلته الرابعة بالجامع الأزهر.

وخلال جولته داخل الجامع الأزهر، أشاد الدكتور سلامة داود ، بتنظيم المسابقة معربا عن بالغ سعادته باهتمام الجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم من خلال أروقة القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، إذ يبلغ عدد فروع الأروقة الخارجية للقرآن الكريم ١٠٥٣ فرعا، تم خلال اختيارها مراعاة التوزيع الجغرافي وذلك تيسيرا على الدارسين، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر يولي تحفيظ القرآن الكريم أولوية وأهمية عظمى.

وتشكلت لجان الإختبار والتي بلغ عدد المقيدين بها ٣٨٧٤ متسابقا، تشكلت من عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة د. عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف د. أحمد همام،  مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

وأوضح د. هاني عودة، أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

وأعلن الجامع الأزهر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، عن رابط للإستعلام عن مقر وموعد الإختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان إختبار أبنائهم الدخول على رابط الاستعلام التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=255 

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر،  وبإشراف فضيلة أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من فضيلة د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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