اخبار فاتتك|"التعليم العالي" توفر منحا دراسية ممولة للطلبة و"العمل" تطلب مهندسين كهرباء

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

"التعليم العالى": منح دراسية ممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين

أفادت قنصلية مصر فى هونج كونج، بتقديم جامعة هونج كونج عدد غير محدود من المنح الدراسية الممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الروابط التالية:

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وزارة العمل تطلب مهندسين كهرباء للعمل بأحد مصانع الكيماويات

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من ذوي الخبرات 3 سنوات فأكثر، وذلك بأحد مصانع الكيماويات بمحافظة بني سويف.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

مع اقتراب موعد سفر المواطنين للخارج يسعى الكثير منهم منذ الدقائق الأولى معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية حالة من الاستقرار في الشراء والبيع، في البنوك العربية والمصرية والبنوك الأجنبية وفي البنوك الإسلامية المختلفة، ووصل متوسط أسعار الصرف إلى مبلغ 30.84 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر من خلال البنك المركزي المصري.

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النائب العام يأمر بتوثيق القضاء المصري في كتاب تاريخي

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإصدار كتاب تاريخي توثيقًا لأربع سنوات من تاريخ القضاء المصري في فترة ولايته من 2019 وحتى 2023 متمثلة في مجموعة البيانات الصادرة عن الوقائع التي شغلت الرأي العام المصري.

وقرارات وتصرفات النيابة العامة بها والتوجيهات التي أسدت بها النيابة العامة نصحًا للعامة والخاصة والمؤسسات، وأشارت فيها إلى مسائل اجتماعية وثقافية وتربوية وكذا مرافعاتها والأحكام الصادرة فيها، وكذا الأعمال المهمة التي باشرتها النيابة العامة خلال تلك الفترة.

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الاتحاد الأوروبي: لا نرى أى إمكانية للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

أعرب المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الإثنين، عن قناعته بعدم وجود أي إمكانية للعودة إلى الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يعد ضروريًا للتصدي لانعدام الأمن الغذائي العالمي واحتواء أسعار الحبوب عالميًا.

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زد إف سى يواجه الإسماعيلى فى الظهور الأول له بالدورى الممتاز

يخوض فريق زد إف سي، الوافد الجديد للدوري الممتاز، أول مباراة في تاريخه بدوري الأضواء والشهرة، عندما يواجه فريق الإسماعيلي في الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الأول للمسابقة.

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"الرقابة المالية" تُلزم شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادى لمنتجاتها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين.

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الليلة.. العميد محمد عبد المنعم يدلي بشهادته عن حرب أكتوبر مع "الباز" في "الشاهد"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من خلال برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، في الحادية عشر مساء، العميد محمد عبدالمنعم يوسف من أبطال حرب أكتوبر؛ ليحكي تجربته عن الحرب بعد مرور خمسين عاما.

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