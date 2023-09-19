الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زد أف سى يواجه الإسماعيلى فى الظهور الأول له بالدورى الممتاز

الإسماعيلي تعادل
الإسماعيلي تعادل مع بلدية المحلة في أخر مبارياته الودية

يخوض فريق زد أف سي، الوافد الجديد للدوري الممتاز، أول مباراة في تاريخه بدوري الأضواء والشهرة، عندما يواجه فريق الإسماعيلي في الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الأول للمسابقة.

تدعيمات بالجملة للوافد الجديد

زد أف سي، احتفظ بمدربه مجدي عبد العاطي صاحب انجاز الصعود الذي قام بعملية إحلال وتجديد في صفوف الفريق بالتعاقد مع 24 لاعبًا، وهم: علي لطفي وشادي حسين وحمدي موسى ومصطفى ميسي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف ومصطفى فوزي ورأفت خليل من الأهلي والكونغولي بيتر زيلو موتوموسي من نادي فيتا والكونغولي أرناوفي مومبولي من نادي أنتر كلوب الكونغولي والموريتاني معط ماجاسا من نادي الجمارك والجامبي محمد سوانيه من نادي تونجيث السنغالي  ومحمد إسماعيل من جرجس مجدي من إنبي  وعمرو حسام حارس إيسترن كومباني والتنزاني محسن ماليما من نادي دودوما جيجي وعبد الله مجدي وأحمد عاطف " قطة " ومحمود صابر إعارة من بيراميدز وإسلام عبد الله ومحمد رضا ومصطفى زيكو لاعبي حرس الحدود والأنجولي ديلسون كاموني مهاجم أسوان ومصطفى العش مدافع غزل المحلة.

وخاض زد أف سي، عددا كبيرا من المباريات الودية خلال فترة الاعداد لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد والوصول لأفضل تشكيل سعيا لبداية قوية في الدوري.

في المقابل لم يضم الإسماعيلي لاعبين جدد باستثناء عودة باسم مرسي، بعد انتهاء إعارته للبنك الأهلي بسبب حرمانه من القيد، ورحل عن الفريق عددا من اللاعبين الأساسيين أمثال باهر المحمدي وسيرجي أكا وأحمد مدبولي ومحمد الشامي والتونسي فراس شواط وعمر طارق الوحش، ويعتمد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على اللاعبين المتواجدين من الموسم الماضي ومعهم عدد من الناشئين وسط رغبة جادة في عدم تكرار ماحدث في المواسم الماضية التي عاني خلالها الفريق من شبح الهبوط. 

قائمة الإسماعيلي لمباراة إف سي زد 

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار 24 لاعبا في قائمة المباراة وهم :أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وكمال السيد

ومحمد هاشم ومحمد ناصر وإياد العسقلاني ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد محسن وحمدي النقاز وكريم عرفات وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومروان حمدي  ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي وعمر الساعي وعبد الله السعيد ومحمود الشبراوي وباسم مرسى وياو أنور ونادر فرج.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده سمير جمال وأحمد صلاح ومعهم مصطفى الشهدي حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

الدوري الممتاز فريق إف سي زد الاسماعيلى مجدي عبد العاطي ايهاب جلال

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