بالفيديو.. يسري وحيد يفتتح أول أهداف الموسم الجديد من الدوري (2023/2024)

استطاع يسري وحيد، المنضم لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة من الترسانة، هذا الصيف، افتتاح أول أهداف الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي (نسخة 2023/2024).

وجاء الهدف بعد عرضية من زميله أحمد مدحت، جهة الأيسر، حيث قابلها وحيد البديل برأسية داخل شباك محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي، وذلك في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة.

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

جاء تشكيل الطلائع على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد زولا - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي - محمد شحاتة - علي حمدي - كريم طارق - موسى دياوارا.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى ومحمود الجزار، وإسحاق يعقوبو وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحي ومحمود سيد، وأحمد مدبولى وأحمد ياسر.

خط الهجوم: كريم بامبو، محمد (جريندو).

طاقم تحكيم افتتاحية الدوري الممتاز بين طلائع الجيش والبنك الأهلي

يقود افتتاحية الدوري الممتاز، طاقم تحكيمي مكون من مصطفى عثمان حكما للساحة، ويعاونه عماد العقاد حكم مساعد أول، وأحمد عبدالمنعم شعبان حكم مساعد ثان، ومحمود وفا حكم رابع.

بينما يتولى تقنية الفيديو مصطفى مدحت، ويساعده محمد الشناوي.