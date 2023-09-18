التشكيل الرسمي لافتتاحية الدوري بين طلائع الجيش والبنك الأهلي

أعلن عبدالحميد بسيوني واليوناني بابا فاسيليو، المديرين الفنيين لـ طلائع الجيش والبنك الأهلي، تشكيل فريقهما الرسمي لافتتاحية مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي بالدوري الممتاز

يستضيف طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساء، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز في مواسمه الجديد (2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي بالدوري الممتاز (2023/2024)

تنقل مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة مباريات الدوري الممتاز في الموسم الجديد (2023/2024).

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

وجاء تشكيل الطلائع على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد زولا - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي - محمد شحاتة - علي حمدي - كريم طارق - موسى دياوارا.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى ومحمود الجزار، وإسحاق يعقوبو وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحي ومحمود سيد، وأحمد مدبولى وأحمد ياسر.

خط الهجوم: كريم بامبو ، محمد ( جريندو ).

طاقم تحكيم افتتاحية الدوري الممتاز بين طلائع الجيش والبنك الأهلي

ويقود افتتاحية الدوري الممتاز، طاقم تحكيمي مكون من مصطفى عثمان حكما للساحة، ويعاونه عماد العقاد حكم مساعد أول، وأحمد عبدالمنعم شعبان حكم مساعد ثان، ومحمود وفا حكم رابع.

بينما يتولى تقنية الفيديو مصطفى مدحت، ويساعده محمد الشناوي.