الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لافتتاحية الدوري بين طلائع الجيش والبنك الأهلي

طلائع الجيش
طلائع الجيش

أعلن عبدالحميد بسيوني واليوناني بابا فاسيليو، المديرين الفنيين لـ طلائع الجيش والبنك الأهلي، تشكيل فريقهما الرسمي لافتتاحية مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي بالدوري الممتاز

يستضيف طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساء، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز في مواسمه الجديد (2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي بالدوري الممتاز (2023/2024)

تنقل مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة مباريات الدوري الممتاز في الموسم الجديد (2023/2024).

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

وجاء تشكيل الطلائع على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد زولا - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي - محمد شحاتة - علي حمدي - كريم طارق - موسى دياوارا.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى ومحمود الجزار، وإسحاق يعقوبو وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحي ومحمود سيد، وأحمد مدبولى وأحمد ياسر. 

خط الهجوم: كريم بامبو ، محمد ( جريندو ).

طاقم تحكيم افتتاحية الدوري الممتاز بين طلائع الجيش والبنك الأهلي

ويقود افتتاحية الدوري الممتاز، طاقم تحكيمي مكون من مصطفى عثمان حكما للساحة، ويعاونه عماد العقاد حكم مساعد أول، وأحمد عبدالمنعم شعبان حكم مساعد ثان، ومحمود وفا حكم رابع.

بينما يتولى تقنية الفيديو مصطفى مدحت، ويساعده محمد الشناوي.

عبدالحميد بسيونى طلائع الجيش بابا فاسيليو البنك الأهلي الدوري الممتاز الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز

الأكثر قراءة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

عاجل.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

مصر والإمارات.. توافق لم تهزه رياح الأزمات المتلاحقة والتحديات العالمية

غدًا.. الحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى