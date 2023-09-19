الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طه دسوقى يكشف تفاصيل انضمامه لمسلسل "الصفارة"

طه دسوقى
طه دسوقى

كشف الفنان طه دسوقي، تفاصيل انضمامه لمسلسل "الصفارة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مؤكدًا أنه من الأشياء التي يقول عنها إن ربنا يأتيه بالأشياء في وقتها.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لم يكن المرشح الأول للعمل وكان المرشح الأول هو أحمد الغندور، مشيرًا إلى أنه بعد اعتذار "الغندور"، كان الدور له، خاصة أن الفنان أحمد أمين كان يرغب في العمل معه، وكلمه أحمد إسماعيل على الدور ووافق على الفور؛ لأنهم مجموعة مميزة ولديهم مساحة القبول والرفض.

أول مرة مثل فيها أمام الفنان يحيى الفخراني

وتابع، أنه بدأ ستاند أب كوميدي وأول مرة مثل فيها بالمسرح القومي كانت مع الفنان لطفي لبيب، ويحيى الفخراني، في "ليلة من ألف ليلة وليلة"، وبعدها قدم ستاند أب، ومنها عمل مع أحمد أمين كورشة كتابة، وكان قد حضر حفلة لفريق "ذا ايليت" في المسرح وأخذهم جميعَا، لافتًا أنه شارك مع الفنان أحمد أمين في "اسكتش"، كتبه محمد حلمي  باسم "القبض يوم الجمعة"، وكان أحمد أمين والده فيه.

طه دسوقي مسلسل الصفارة أحمد امين يحيي الفخرانى ستاند اب المسرح

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