الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل سيكون هناك جزء ثان من الصفارة؟.. أحمد أمين يُجيب

الفنان أحمد أمين
الفنان أحمد أمين

حل  الفنان أحمد أمين وأبطال وصناع مسلسل "الصفارة"، ضيفاً علي برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ليكشف عن عدد من كواليس مسلسل الصفارة الذي حقق نجاح كبير في السباق الرمضاني الماضي.

 

وحول حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل الصفارة ، قال أحمد أمين: "حاسس إنى لازم أفكر فى موضوع تانى، لسه بدور على فكرة جديدة ، لكن حتى الآن مقدرش أعلن عن جزء ثاني".

 

وأضاف الفنان أحمد أمين إنه استلهم فكرة المسلسل من رواية اسمها "صوت الرعد" وهى فكرة ليست جديدة لكن الكثيرون أعادوا توظيفها فى أعمال مختلفة .

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