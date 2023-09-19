"تسريح 20 ألف جندي".. أحد أبطال أكتوبر يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل التمويه قبل الحرب

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر في حرب 6 أكتوبر إن الجنود كانت متعطشة لعبور خط بارليف، وفي كل فترة خلال التدريبات كانوا يقيمون ساترًا ترابيًا، لكن ارتفاعه أقل وكانت سرية مصرية تحتل هذا الساتر الترابي، وكانوا يعتقد الإسرائيليون أنهم سيعبروا فيتخذوا الاستعدادات، وكان هذا يكلف إسرائيل مبالغ طائلة، خاصة أنه تكرر 3 مرات.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه في سبتمبر 1973 لم يكن لدى أفراد القوات المسلحة أي معلومة عن موعد العبور، وأنه سيكون 6 أكتوبر، لكن كانت تجرى بعض التجهيزات للحرب في إطار التمويه الذي تقوم به القوات المسلحة.

تفاصيل التمويه قبل حرب أكتوبر

وتابع "في إطار التمويه، كانت لدينا تحركات من الأمام للخلف، مثلا، وكان هناك مدفعيات تنسحب من الأمام إلى الخلف وفي الليل كانت تحتل أماكنها مرة أخرى، وكان يتم تحريك أسلحة على الطرق العرضية، وفي الإجازات التي سبقت الحرب كان الناس يسألوننا متى ستحاربون، ومتى ستعبرون لتحرير الأرض، وكان ردي: هانت إن شاء الله، كنا نتدرب وبالتأكيد كان غرض هذا التدريب هو الحرب وتحرير الأرض".

وتابع "كتيبتنا كانت تمتد لـ4 كم في شرق القناة من جبل مريم حتى سرابيوم في الإسماعيلية، لكن في الهجوم كنا نضيق هذه المسافة وفي الأول من أكتوبر 1973 بدأت الكتيبة تضيق وقيل لنا إن هذا الأمر يحدث للتدريب أو التمويه، حتى وجدنا الدبابات احتلت أماكنها في 4 أكتوبر، وهناك دبابات أصبحت موجودة في جبل مريم، أما العدو فقد كان أعمى ولم يكن يدرك حقيقة ما يحدث".

ولفت إلى أنه قبل حرب أكتوبر بـ48 ساعة تم تسريح 20 ألف جندي خرجوا إلى الاحتياط، ثم عادوا مجددا بالتدريج، وكان ذلك قرارات تكتيكيا، وأعلنت القوات المسلحة عن رحلة حج، فهل يمكن لأي دولة تريد الحرب أن تجعل ضباطها يؤدون شعائر الحج؟! لم تكن هذه الرحلة حقيقية، لكنها كانت مجرد إعلان للتمويه حتى تعتقد إسرائيل بأننا لن نحارب، وبحلول السادس من أكتوبر كان الجميع في مكانه، لكننا لم نكن نعلم متى سنحارب أيضا".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .