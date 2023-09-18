محمد عبدالمنعم لـ"الشاهد": الطيران نفذ 3 ضربات مركزة لتأمين عبور المشاة

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إن الطيران المصري نفذ خطة العبور في الثانية وخمس دقائق ظهراً، وكان القصف الأول للمواقع الأولى على خط برليف، والضربة الثانية كانت من نصيب الاحتياطات الداخلية، والثالثة كانت تأكيدا على المواقع الأولى مرة ثانية حتى يمكن للقوات البرية العبور بأمان.

عبور خط بارليف

وأكد العميد محمد عبدالمنعم يوسف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجنود لم ينتظروا الحصول على إشارة أو تعليمات للعبور في المياه، وذلك لأن الوضع كان أمنا من الجانب البري والجوي.

الانتصار المجيد

واستطرد: "عدد القوارب لم يكن كافياً للعبور الكامل، وكان يتم سحب القوارب بالحبال عبر الموجات من أجل سحب باقي الجنود".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

يعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .