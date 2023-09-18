الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبدالمنعم لـ"الشاهد": الطيران نفذ 3 ضربات مركزة لتأمين عبور المشاة

العميد محمد عبدالمنعم
العميد محمد عبدالمنعم يوسف

قال  العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إن الطيران المصري نفذ خطة العبور في الثانية وخمس دقائق ظهراً، وكان القصف الأول للمواقع الأولى على خط برليف، والضربة الثانية كانت من نصيب الاحتياطات الداخلية، والثالثة كانت تأكيدا على المواقع الأولى مرة ثانية حتى يمكن للقوات البرية العبور بأمان.

عبور خط بارليف 

وأكد العميد محمد عبدالمنعم يوسف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجنود لم ينتظروا الحصول على إشارة أو تعليمات للعبور في المياه، وذلك لأن الوضع كان أمنا من الجانب البري والجوي.

الانتصار المجيد

واستطرد: "عدد القوارب لم يكن كافياً للعبور الكامل، وكان يتم سحب القوارب بالحبال عبر الموجات من أجل سحب باقي الجنود".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

يعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

محمد عبد المنعم عبور أكتوبر خط بارليف الشاهد محمد الباز

الأكثر قراءة

أزمة مرتقبة بين الأهلى ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

"صوتك معانا".. ماذا طلب أحمد موسى من وزير الداخلية لدعم الزمالك؟

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

فوائد وجود البروتين في نظامك الغذائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى