علي الحجار يطرح أحدث أعماله الغنائية “ع الرباب” (فيديو)

طرح الفنان علي الحجار أحدث أعماله الغنائية، مساء الإثنين، بعنوان “ع الرباب” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون علي الحجار في أغنية “ع الرباب” مع كل من الشاعر الغنائي جمال بخيت والملحن أحمد حمدي رؤوف والموزع محمد حمدي رؤوف، وعازف الجيتار مصطفي اصلان، وعازف بيز جيتار أحمد رجب وعازف الكوله محمد حاوي، وعازف الربابة محمود شاكر.

وتقول كلمات أغنية “ع الرباب”: “ع الرباب ح نقول ونغني ع الرباب سمعت حسها ورأيتها دوبت ف هواها ورقتها والوردة رقت ورقتها حبيت .. نظرت لها مليا واديت لها كل ما ليا و الحب نفسه انتمى ليا حنقول ونغني ع الرباب.. جاني الهوى منك .. جاني وعشت لك.. زارع.. جاني ف فراقنا.. مين.. ظالم جاني دي حياتي وانا كنت باعتها لحبيبة روحي اتبعتها ليه غنوتي بصوتي باعتها حنقول ونغني ع الرباب”.

أغنية علي الحجار ومحمد منير الجديدة

ويستعد علي الحجار لتقديم أغنية وطنية جديدة جديدة على طريقة الدويتو مع الكينج محمد منير تطلق خلال الأيام القادمة في حب مصر.

وانتهى الحجار ومحمد منير من تسجيل الأغنية وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عزيز الشافعي.

آخر أعمال علي الحجار الغنائية

وطرح علي الحجار مؤخرًا أغنية بعنوان "وحدي" وهي من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري، ومن ألحان الملحن الكبير الراحل أحمد الحجار، والتوزيع الموسيقي لوليد مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية: "وحدي والليل وحداني.. فارد طوله بيتحداني.. مش مآمني ولا مطمني.. الليل مش عارف يفهمني مع إنه بينعس على يدي.. وحدي وحدي.. في ليل ضايع أنا مرايته بشوف وشي في قمرايته.. غريب عني ميشبهنيش.. حزين سارح مبيغنيش.. بلاد الناس دهب ونحاس.. تضيق بيا ماتقبلنيش وما يساعنيش سوا عينيكي أموت فيها وأعيش وحدي.. وحدي".