الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علي الحجار: أشكر نقابة الصحفيين وقناة الحياة لدعوتي إحياء مئوية سيد درويش

علي الحجار
علي الحجار

وجّه الفنان علي الحجار الشكر لنقابة الصحفيين لدعوته لإحياء حفل مئوية فنان الشعب سيد درويش والمقامة حاليًا بمقر النقابة في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة.

وقال الحجار، خلال كلمته في حفل مئوية سيد درويش:“أشكر نقابة الصحفيين وقناة الحياة الفضائية التي تبث الحفل على الهواء لدعوتي إحياء حفل سيد درويش” وذلك بعد غناءه أول أغنية بعنوان “زوروني كل سنة مرة”.

تحتفل شبكة تليفزيون الحياة بمئوية الفنان الراحل  سيد درويش وتُذيع حفلة الفنان علي الحجار الليلة حصريًا من نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عام على رحيله والمُقامة تحت شعار «مئوية فنان الشعب».

يأتي ذلك استمرارًا لنجاحات شبكة تليفزيون الحياة في البث الحصري والمباشر لعدد من الفعاليات الفنية والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وآخرها فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 التي تصدرت خلالها «الحياة» ترند موقع التواصل الاجتماعي X، «تويتر» سابقًا لأسبوعين متتاليين.

ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة

وتحيى لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، حيث تستضيف اليوم المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري اللواء أركان حرب د.سمير فرج فى لقاء مفتوح عن "الأمن القومى المصرى والعربى بعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر". 

يعقد اللقاء في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم 10 سبتمبر 2023، بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة. 

وقال حسين الزناتى، وكيل النقابة، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، إن اللقاء يشهد عرضًا لرؤية اللواء سمير فرج حول تداعيات الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية التى تلت حرب أكتوبر حتى الآن، وألقت بظلالها على المنطقة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة عن الأمن القومى المصرى والعربى فى الوقت الراهن، ثم طرح رؤية مستقبلية لهذا الملف.

وعقب طرح رؤيته، يطلق اللواء فرج حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول ما طرحه ومناقشته.

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