الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. جهاز بدر: ارتفاع معدلات تنفيذ المرحلة الثانية لسكن العاملين فى العاصمة الإدارية

جهاز مدينة بدر
جهاز مدينة بدر

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر ، ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات القومية و التنمية، والارتقاء بالمدن الجديدة، واستمرار تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية، وإظهار المدينة بالشكل اللائق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن. 

رئيس جهاز بدر يتابع المرحلة الثانية لمشروع سكان العاصمة الإدارية

وفي نفس السياق، أجرى المهندس عمار مندور جولة تفقدية لمتابعة نسبة إنجاز مشروعات الإسكان والطرق بمشروع عمارات سكن العاملين فى العاصمة الإدارية المرحلة الثانية. 

ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للعاصمة الادراية 

وتابع مسؤولو جهاز مدينة بدر، خلال الجولة التفقدية، نسبة تنفيذ أعمال الطرق، وتنسيق الموقع بمشروع عمارات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية، لعدد ١٩٦ عمارة و4704 وحدة بقيمة استثمارية 1.6 مليار جنيه، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ العمارات السكينة ما بين 93 إلى 95% وصلت نسبة التنفيذ العمارات 93 %. 

كما تفقد أعمال المرافق والطرق، وتنسيق الموقع، وأعمال الكهرباء بالمشروع، وتنسيق الموقع والزراعة، وتنفيذ أعمال الطرق أساس وأسفلت، حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال الطرق بالمشروع لنحو 65%.

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وشدد  مسؤولو جهاز مدينة بدر ،  لشركات المقاولات المتخصصة والمنفذة لمشروعات بدفع عجلة  تنفيذ المشروعات الجارية بالمرحلة الثانية الأعمال بالمشروع مشدداً بسرعة الانتهاء من أعمال  الاسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع ، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية واكد على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع

جهاز مدينة بدر المشروعات القومية المدن الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

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