الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الأهلي القطري يتعاقد مع دراكسلر قادمًا من باريس سان جيرمان

دراكسلر
دراكسلر

أعلن النادي الأهلي القطري تعاقده رسميا، اليوم الإثنين، مع النجم الألماني يوليان دراكسلر لمدة موسمين تنتهي في صيف العام 2025 قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووقع دراكسلر عقد انتقاله لعميد الأندية القطرية بإستاد الثمامة بحضور أهلاوي مميز يتقدمه السيد عبدالله يوسف الملا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والذي وقع من جانب النادي. 

ورحب السيد عبدالله الملا رئيس النادي الأهلي باللاعب دراكسلر، مؤكدا أنه سيشكل إضافة كبيرة لفريق كرة القدم بالنادي لما يتميز به اللاعب من إمكانيات فنية وقدرات عالية. 

وقال رئيس الأهلي إن وجود لاعب مثل دراكسلر بما يمتلكه من موهبة وقدرات يعني الكثير لفريق الأهلي الطامح لتحقيق أفضل النتائج في الدوري القطري.

واعتبر رئيس النادي الأهلي وجود لاعب بقيمة دراكسلر الفنية في النادي أمر طبيعي في ظل التطوير الكبير للمستوى الفتي للدوري القطري والذي يقوم به المسؤولين عن الرياضة في قطر والذين لا يتأخرون في دعم الأندية القطرية وكرة القدم بأفضل اللاعبين والنجوم في العالم مشيرا إلى أن قطر بعد استضافتها لكأس العالم 2022 باتت لها مكانتها الكبيرة لدى أغلب نجوم الكرة العالمية. 

وأكد السيد عبدالله الملا أنهم يتطلعون لأن يكون فريق كرة القدم في أفضل مستوياته في الفترة المقبلة من أجل إرضاء جماهير الأهلي مبينا أنهم في إدارة النادي يسعون دائما لتلبية طموحات الجماهير الأهلاوية وإرضائها بأفضل النتائج والعودة لمكانة الأهلي في خارطة الكرة القطرية وأن ذلك سيتحقق في ظل العمل المستمر الذي يقوم به الجميع في النادي ودعم جمهور الأهلي.

مسيرة يوليان دراكسلر مع الأندية

وبدأ يوليان دراكسلر مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي رينتفورت، وانتقل منها لنادي بوير في صيف عام 2000 وانتقل منه لشباب نادي شالكة في صيف 2001 وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2011 وقضى 4 سنوات مع النادي ثم انتقل لفريق فولفسبورج في صيف 2015 ولعب موسمًا ونصف قبل الانتقال لباريس سان جيرمان في شتاء 2017.
ورحل دراكسلر عن باريس سان جيرمان معارًا لنادي بنفيكا في صيف 2022 وعاد للنادي عقب نهاية الموسم المنقضي.

الأهلي القطري الاهلى وليان دراكسلر دراكسلر باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

كفة متوازنة بين باريس سان جيرمان ودورتموند قبل قمة دورى أبطال أوروبا

جوليان دراكسلر يخضع للفحص الطبى قبل الانضمام للأهلى القطرى

رسميًا.. ماركو فيراتى ينتقل لـ "العربى القطرى" قادمًا من باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

عاجل.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى فى انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى