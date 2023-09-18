رسميا.. الأهلي القطري يتعاقد مع دراكسلر قادمًا من باريس سان جيرمان

أعلن النادي الأهلي القطري تعاقده رسميا، اليوم الإثنين، مع النجم الألماني يوليان دراكسلر لمدة موسمين تنتهي في صيف العام 2025 قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووقع دراكسلر عقد انتقاله لعميد الأندية القطرية بإستاد الثمامة بحضور أهلاوي مميز يتقدمه السيد عبدالله يوسف الملا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والذي وقع من جانب النادي.

النادي #الأهلي القطري💚🤍 يتعاقد رسمياً مع النجم الألماني دراكسلر لمدة موسمين

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ورحب السيد عبدالله الملا رئيس النادي الأهلي باللاعب دراكسلر، مؤكدا أنه سيشكل إضافة كبيرة لفريق كرة القدم بالنادي لما يتميز به اللاعب من إمكانيات فنية وقدرات عالية.

وقال رئيس الأهلي إن وجود لاعب مثل دراكسلر بما يمتلكه من موهبة وقدرات يعني الكثير لفريق الأهلي الطامح لتحقيق أفضل النتائج في الدوري القطري.

واعتبر رئيس النادي الأهلي وجود لاعب بقيمة دراكسلر الفنية في النادي أمر طبيعي في ظل التطوير الكبير للمستوى الفتي للدوري القطري والذي يقوم به المسؤولين عن الرياضة في قطر والذين لا يتأخرون في دعم الأندية القطرية وكرة القدم بأفضل اللاعبين والنجوم في العالم مشيرا إلى أن قطر بعد استضافتها لكأس العالم 2022 باتت لها مكانتها الكبيرة لدى أغلب نجوم الكرة العالمية.

وأكد السيد عبدالله الملا أنهم يتطلعون لأن يكون فريق كرة القدم في أفضل مستوياته في الفترة المقبلة من أجل إرضاء جماهير الأهلي مبينا أنهم في إدارة النادي يسعون دائما لتلبية طموحات الجماهير الأهلاوية وإرضائها بأفضل النتائج والعودة لمكانة الأهلي في خارطة الكرة القطرية وأن ذلك سيتحقق في ظل العمل المستمر الذي يقوم به الجميع في النادي ودعم جمهور الأهلي.

مسيرة يوليان دراكسلر مع الأندية

وبدأ يوليان دراكسلر مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي رينتفورت، وانتقل منها لنادي بوير في صيف عام 2000 وانتقل منه لشباب نادي شالكة في صيف 2001 وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2011 وقضى 4 سنوات مع النادي ثم انتقل لفريق فولفسبورج في صيف 2015 ولعب موسمًا ونصف قبل الانتقال لباريس سان جيرمان في شتاء 2017.

ورحل دراكسلر عن باريس سان جيرمان معارًا لنادي بنفيكا في صيف 2022 وعاد للنادي عقب نهاية الموسم المنقضي.