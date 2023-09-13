الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ماركو فيراتي ينتقل لـ "العربي القطري" قادمًا من باريس سان جيرمان

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي

أعلن نادي العربي القطري، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع الإيطالي ماركو فيراتي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورحب نادي العربي بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر”، حيث وقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي القطري لمدة 3 سنوات.

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وسيرتدي فيراتي مع فريقه الجديد، القميص رقم 7 بحسب ما أعلن النادي.

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بحوالي مبلغ 45 مليون يورو، لينهي ذلك الانتقال مسيرة للاعب الإيطالي مع باريس سان جيرمان، استمرت 11 عامًا، بعد انتقاله إليهم قادمًا من فريق بيسكارا.

ولعب فيراتي 38 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، وصنع هدفًا لزملائه.

وحاول ناديا الهلال وأهلي جدة السعوديان التعاقد مع ماركو فيراتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن إدارة النادي الباريسي رفضت العروض المقدمة لضمه؛ كما سبق أن ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ناديي ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني حاولا التعاقد مع اللاعب.

العربي ماركو فيراتي فيراتي باريس سان جيرمان العربي القطري

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