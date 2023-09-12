فيراتي يصل الدوحة.. ويخضع للفحص الطبي قبل الانتقال للعربي القطري

وصل الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لقطر من أجل إتمام إجراءات انضمامه لفريق العربي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري القطري بحلول يوم 18 سبتمبر الجاري.

ويخضع فيراتي للفحص الطبي اليوم قبل توقيع العقود والإعلان عن انضمامه للعربي بشكل رسمي.

ويمثل فيراتي باريس سان جيرمان منذ انتقاله من نادي بيسكارا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

مقطع فيديو.. فيراتي يصل لدوحة للانضمام للعربي القطري

ونشرت قنوات الكاس فيديو لفيراتي عبر حسابها على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس - تويتر سابقًا"، وقال خلاله: "أنا سعيد جدًا وأنتظر انطلاق الموسم وواثق أننا سنحظى بموسم جيد".

ولعب فيراتي 38 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، وصنع هدفًا لزملائه.

وأضاف: "سنرى الكثير من الرغبة وسأكتشف الكثير هنا، المشجعون والملاعب والفرق".

وخرج فيراتي من المشاركة في تدريبات النادي الباريسي قبل بداية الموسم الجاري في إشارة لاقتراب رحيله عن النادي، وغاب عن المشاركة في مباريات الفريق.

وحاول ناديي الهلال وأهلي جدة السعوديين التعاقد مع ماركو فيراتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية ولكن إدارة النادي الباريسي رفضت العروض المقدمة لضمه؛ كما سبق أن ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ناديي ليفربول الانجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني حاولا التعاقد مع اللاعب.