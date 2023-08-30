فابريزيو رومانو: العربي القطري يقترب من التعاقد مع ماركو فيراتي

اقترب نادي العربي القطري من الحصول على خدمات الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمثل فيراتي باريس سان جيرمان منذ انتقاله من نادي بيسكارا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

العربي القطري يقترب من التعاقد مع ماركو فيراتي

وأفاد فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن نادي العربي القطري بات قريبًا من التوصل لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن ضم فيراتي لصفوفه خلال الميركاتو الجاري.

ولعب فيراتي 38 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، وصنع هدفًا لزملائه.

وأكد رومانو أن المفاوضات بين العربي القطري وباريس سان جيرمان وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض التفاصيل التي مازالت محل بحث بين الطرفين وكذلك هناك بعض الاتفاقات بشأن الشروط الخاصة بفيراتي.

وسبق أن حاولت بعض الأندية العربية التعاقد مع فيراتي خلال الانتقالات الجارية وعلى رأسها ناديي أهلي جدة والهلال السعوديين، بالإضافة إلى اهتمام نادي العربي القطري بالحصول على خدماته والذي تحول إلى مفاوضات رسمية مع إدارة النادي الفرنسي.

كما سبق أن ذكرت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، ولويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي، أبلغا ماركو فيراتي أن النادي لن يعتمد عليه خلال الموسم الجاري.

وخرج فيراتي من المشاركة في تدريبات النادي الباريسي خلال الأيام الماضية في إشارة لاقتراب رحيله عن النادي، وغاب عن المشاركة في مباريات النادي الباريسي من بداية الموسم الجاري.