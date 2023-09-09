رومانو يكشف سبب تعطل صفقة انتقال فيراتي إلى العربي القطري

كشف فابريزو رومانو الصحفي الموثوق، عن مستجدات ملف انتقال الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى العربي القطري.

وقال رومانو عبر حسابه بـ “تويتر”، أن العربي القطري يأمل في إغلاق صفقة انتقال ماركو فيراتي بحلول الأسبوع المقبل.

وأضاف، أن تم الاتفاق بين الناديين على رسوم الصفقة البالغة حوالي 45 أو 50 مليون يورو لكن لم يتم الاتفاق بعد بين العربي واللاعب.

Qatari side Al Arabi now hope to get Marco Verratti deal sealed by next week. Verratti was not in Doha this week yet, still waiting to plan for travel 🇮🇹🇶🇦 #AlArabi



Agreement reached with PSG 10 days ago for fee close to €45/50m, final details to be clarified on player side. pic.twitter.com/oOMpPBC3Aa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2023

وكان فيراتي خرج من حسابات باريس سان جيرمان في أول 4 جولات في بداية الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

وغاب صاحب الـ 30 عامًا عن قائمة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالي مع المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي والتي تلعب أمام مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات اليورو.

محاولات سابقة

وسبق أن حاولت بعض الأندية العربية التعاقد مع فيراتي خلال الانتقالات الجارية وعلى رأسها ناديي أهلي جدة والهلال السعوديين، بالإضافة إلى اهتمام نادي العربي القطري بالحصول على خدماته والذي تحول إلى مفاوضات رسمية مع إدارة النادي الفرنسي.

كما سبق أن ذكرت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، ولويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي، أبلغا ماركو فيراتي أن النادي لن يعتمد عليه خلال الموسم الجاري.

وخرج فيراتي من المشاركة في تدريبات النادي الباريسي خلال الأيام الماضية في إشارة لاقتراب رحيله عن النادي، وغاب عن المشاركة في مباريات النادي الباريسي من بداية الموسم الجاري.