السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو يكشف سبب تعطل صفقة انتقال فيراتي إلى العربي القطري

فيراتي
فيراتي

كشف فابريزو رومانو الصحفي الموثوق، عن مستجدات ملف انتقال الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى العربي القطري.

وقال رومانو عبر حسابه بـ “تويتر”،  أن العربي القطري يأمل في إغلاق صفقة انتقال ماركو فيراتي بحلول الأسبوع المقبل.

وأضاف، أن تم الاتفاق بين الناديين على رسوم الصفقة البالغة حوالي 45 أو 50 مليون يورو لكن لم يتم الاتفاق بعد بين العربي واللاعب.

وكان فيراتي خرج من حسابات باريس سان جيرمان في أول 4 جولات في بداية الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

وغاب صاحب الـ 30 عامًا عن قائمة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالي مع المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي والتي تلعب أمام مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات اليورو.

محاولات سابقة

وسبق أن حاولت بعض الأندية العربية التعاقد مع فيراتي خلال الانتقالات الجارية وعلى رأسها ناديي أهلي جدة والهلال السعوديين، بالإضافة إلى اهتمام نادي العربي القطري بالحصول على خدماته والذي تحول إلى مفاوضات رسمية مع إدارة النادي الفرنسي.

كما سبق أن ذكرت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، ولويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي، أبلغا ماركو فيراتي أن النادي لن يعتمد عليه خلال الموسم الجاري.

وخرج فيراتي من المشاركة في تدريبات النادي الباريسي خلال الأيام الماضية في إشارة لاقتراب رحيله عن النادي، وغاب عن المشاركة في مباريات النادي الباريسي من بداية الموسم الجاري.

رومانو ماركو فيراتي فيراتي العربي القطري باريس سان جيرمان

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