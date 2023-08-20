الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"العربي القطري" يصارع فرق السعودية على ضم ماركو فيراتي

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي

أكدت تقارير صحفية، الأحد، أن نادي العربي القطري مهتم بالتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ باريس سان جيرمان، فيراتي بالبحث عن فريق جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث خرج من حسابات الفريق المستقبلية.

ولم يتم استدعاء فيراتي لقائمة أول مباراتين للفريق في الدوري الفرنسي هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن العربي يحاول التعاقد مع فيراتي، لكن المعادلة المالية صعبة بالنسبة له.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية السعودية ما زالت في المقدمة فيما يخص سباق التعاقد مع فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا.

العربي ماركو فيراتي باريس سان جيرمان فيراتي الهلال أهلي جدة

الأكثر قراءة

هل نعود للكمامة من جديد؟.. حسام حسنى يكشف حقيقة ظهور متحور كورونا بمصر

تقارير جزائرية تكشف وجهة القندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

إخماد حريق الإدارة التعليمية في قنا.. والخسائر: غرفة شؤون الطلبة

خالد الجندى: 90% من الناس يعبدون هذا الإله من دون الله وهم لايدرون

لتنقيبهم عن الآثار.. استمرار حبس نصف "دستة أشرار" بالسيدة زينب

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة