"العربي القطري" يصارع فرق السعودية على ضم ماركو فيراتي

أكدت تقارير صحفية، الأحد، أن نادي العربي القطري مهتم بالتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ باريس سان جيرمان، فيراتي بالبحث عن فريق جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث خرج من حسابات الفريق المستقبلية.

ولم يتم استدعاء فيراتي لقائمة أول مباراتين للفريق في الدوري الفرنسي هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن العربي يحاول التعاقد مع فيراتي، لكن المعادلة المالية صعبة بالنسبة له.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية السعودية ما زالت في المقدمة فيما يخص سباق التعاقد مع فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا.