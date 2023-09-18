الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.. “العاملين بشركات السياحة” يُعلنون دعمهم للرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اعلنت النقابة المهنية للعاملين بشركات السياحة دعوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، بعد ما شهدته مصر من مشروعات تنموية كبري في كافة المجالات ومنها المطارات الجديدة وشبكة الطرق الواسعة التي ربطت بين المدن السياحية بالاضافة الي ما شهدته المناطق السياحية والاثرية من تطوير وتنظيم وخدمات. 
 

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العاملون في شركات السياحة يؤكدون عن ثقتهم في الرئيس 

وتؤكد نقابة العاملين بشركات السياحة على دعمها لترشح الرئيس السيسي وثقتها الكبيرة في قيادته للبلاد وحمايتها من الأخطار المحيطة وقدرته على استعادة الأمن والأمان الذي ساعد في الاستقرار ودعم السياحة المصرية.

العاملين بشركات السياحة النقابة المهنية للعاملين بشركات السياحة عبد الفتاح السيسي المطارات المناطق السياحية السياحية الرئيس

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