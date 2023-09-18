لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.. “العاملين بشركات السياحة” يُعلنون دعمهم للرئيس السيسي

اعلنت النقابة المهنية للعاملين بشركات السياحة دعوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، بعد ما شهدته مصر من مشروعات تنموية كبري في كافة المجالات ومنها المطارات الجديدة وشبكة الطرق الواسعة التي ربطت بين المدن السياحية بالاضافة الي ما شهدته المناطق السياحية والاثرية من تطوير وتنظيم وخدمات.



العاملون في شركات السياحة يؤكدون عن ثقتهم في الرئيس

وتؤكد نقابة العاملين بشركات السياحة على دعمها لترشح الرئيس السيسي وثقتها الكبيرة في قيادته للبلاد وحمايتها من الأخطار المحيطة وقدرته على استعادة الأمن والأمان الذي ساعد في الاستقرار ودعم السياحة المصرية.