الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الغرف السياحية: تنسيق على أعلى مستوى لمواجهة عمل الكيانات غير الشرعية

أحمد الوصيف
أحمد الوصيف

شدد أحمد الوصيف،  رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن الدولة وإدراكًا منها لأهمية صناعة السياحة وضرورة تنظيم وتقنين العمل بها واستجابة لمطالب اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأثره، أصدرت القانون 8 لعام 2022 والذي تضمن مواد قوية للغاية تضمن مواجهة عمل الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية، كما تضمن عقوبات مشددة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية وأهمية درئها من خلال تقنين عمل هذه الكيانات وترخيصها لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات الضرورية لممارسة العمل السياحي.

وطالب الوصيف كافة جهات الدولة بسرعة تطبيق مواد القانون، والتي تحقق بالنهاية صالح اقتصادنا القومي، موضحًا أن اتحاد الغرف السياحية وبالتنسيق مع كافة غرفه، يولي اهتمامًا كبيرًا لمواجهة عمل الكيانات غير الشرعية، وتقوم كل غرفة بمتابعة وجود تلك الكيانات وإخطار وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف عملها لحين توفيق أوضاعها.

الغرف السياحية: تنسيق على أعلى مستوى لمواجهة عمل الكيانات غير الشرعية

وشدد  رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى في هذا الشأن بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية. 

وأكد الوصيف ثقته أن الحملات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية ستشمل كافة القطاعات والأنشطة السياحية مع تعميمها على كافة المدن والمحافظات السياحية بمختلف ربوع مصر.

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تنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية

يُشار إلى أن مجلس إدارة الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، أكد في بيان صحفي أن الحملات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار على المنشآت السياحية والفندقية تأتي تنفيذًا للقانون رقم 8 لعام 2022 ولائحته التنفيذية. والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية، وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط في كافة المجالات والأنشطة السياحية. كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في كافة المدن السياحية.

اتحاد الغرف السياحية القانون 8 لسنة 2022 وزارة السياحة والآثار الاتحاد المصري للغرف السياحية الكيانات الغير شرعية

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